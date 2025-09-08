Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти
Спецслужбы на месте теракта в Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Число погибших в теракте в Иерусалиме выросло до пяти, семь человек, эвакуированных в больницы, находятся в тяжелом состоянии, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
Ранее сообщалось о четырех погибших.
"Смерть (еще одной - ред.) женщины около 50 лет, эвакуированной в критическом состоянии, была констатирована в больнице. Команды MDA оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницы Иерусалима 12 пострадавших, включая семерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении MDA.
По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Полиция перекрыла все КПП вокруг Иерусалима.
Полиция квалифицировала нападение со стрельбой как теракт.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в данный момент проводит совещание с руководителями служб безопасности в связи с терактом в Иерусалиме, сообщила его канцелярия.
