https://ria.ru/20250908/ierusalim-2040384508.html

Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти

Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти - РИА Новости, 08.09.2025

Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти

Число погибших в теракте в Иерусалиме выросло до пяти, семь человек, эвакуированных в больницы, находятся в тяжелом состоянии, сообщила служба скорой помощи... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:28:00+03:00

2025-09-08T11:28:00+03:00

2025-09-08T11:40:00+03:00

в мире

иерусалим

израиль

катана

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040383474_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_a30354bf98aa840a39150e3d7b7e087f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Число погибших в теракте в Иерусалиме выросло до пяти, семь человек, эвакуированных в больницы, находятся в тяжелом состоянии, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).Ранее сообщалось о четырех погибших."Смерть (еще одной - ред.) женщины около 50 лет, эвакуированной в критическом состоянии, была констатирована в больнице. Команды MDA оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницы Иерусалима 12 пострадавших, включая семерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении MDA.По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Полиция перекрыла все КПП вокруг Иерусалима.Полиция квалифицировала нападение со стрельбой как теракт.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в данный момент проводит совещание с руководителями служб безопасности в связи с терактом в Иерусалиме, сообщила его канцелярия.

https://ria.ru/20250905/izrail-2040076368.html

иерусалим

израиль

катана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иерусалим, израиль, катана, биньямин нетаньяху