Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти - РИА Новости, 08.09.2025
11:28 08.09.2025 (обновлено: 11:40 08.09.2025)
Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти
в мире
иерусалим
израиль
катана
биньямин нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Число погибших в теракте в Иерусалиме выросло до пяти, семь человек, эвакуированных в больницы, находятся в тяжелом состоянии, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).Ранее сообщалось о четырех погибших."Смерть (еще одной - ред.) женщины около 50 лет, эвакуированной в критическом состоянии, была констатирована в больнице. Команды MDA оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницы Иерусалима 12 пострадавших, включая семерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении MDA.По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Полиция перекрыла все КПП вокруг Иерусалима.Полиция квалифицировала нападение со стрельбой как теракт.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в данный момент проводит совещание с руководителями служб безопасности в связи с терактом в Иерусалиме, сообщила его канцелярия.
в мире, иерусалим, израиль, катана, биньямин нетаньяху
В мире, Иерусалим, Израиль, Катана, Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Mahmoud IlleanСпецслужбы на месте теракта в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Спецслужбы на месте теракта в Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Число погибших в теракте в Иерусалиме выросло до пяти, семь человек, эвакуированных в больницы, находятся в тяжелом состоянии, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
Ранее сообщалось о четырех погибших.
"Смерть (еще одной - ред.) женщины около 50 лет, эвакуированной в критическом состоянии, была констатирована в больнице. Команды MDA оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницы Иерусалима 12 пострадавших, включая семерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении MDA.
По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Полиция перекрыла все КПП вокруг Иерусалима.
Полиция квалифицировала нападение со стрельбой как теракт.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в данный момент проводит совещание с руководителями служб безопасности в связи с терактом в Иерусалиме, сообщила его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа
5 сентября, 18:33
 
