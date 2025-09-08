Рейтинг@Mail.ru
Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме
11:17 08.09.2025 (обновлено: 11:26 08.09.2025)
Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме
Порядка 15 человек получили ранения при нападении со стрельбой в Иерусалиме в понедельник утром, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
в мире
иерусалим
израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Порядка 15 человек получили ранения при нападении со стрельбой в Иерусалиме в понедельник утром, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). "В 10.13 (время совпадает с мск - ред.) на горячую линию MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о примерно 15 раненых в результате стрельбы на перекрестке Рамот на улице Игаль Ядин в Иерусалиме", - говорится в сообщении. Полиция Израиля заявила, что случившееся, возможно, будет квалифицировано как теракт.
иерусалим
израиль
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме

При стрельбе на улице Игаль Ядин в Иерусалиме пострадали 15 человек

© AP Photo / Mahmoud IlleanСпецслужбы на месте теракта в Иерусалиме. 8 сентября 2025
Спецслужбы на месте теракта в Иерусалиме. 8 сентября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Порядка 15 человек получили ранения при нападении со стрельбой в Иерусалиме в понедельник утром, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"В 10.13 (время совпадает с мск - ред.) на горячую линию MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о примерно 15 раненых в результате стрельбы на перекрестке Рамот на улице Игаль Ядин в Иерусалиме", - говорится в сообщении.
Полиция Израиля заявила, что случившееся, возможно, будет квалифицировано как теракт.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа
5 сентября, 18:33
 
В миреИерусалимИзраиль
 
 
