Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме

Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме - РИА Новости, 08.09.2025

Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме

08.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Порядка 15 человек получили ранения при нападении со стрельбой в Иерусалиме в понедельник утром, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). "В 10.13 (время совпадает с мск - ред.) на горячую линию MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о примерно 15 раненых в результате стрельбы на перекрестке Рамот на улице Игаль Ядин в Иерусалиме", - говорится в сообщении. Полиция Израиля заявила, что случившееся, возможно, будет квалифицировано как теракт.

иерусалим

израиль

2025

иерусалим, израиль