Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме
Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 08.09.2025
Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме
Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:03:00+03:00
2025-09-08T11:03:00+03:00
2025-09-08T11:32:00+03:00
в мире
иерусалим
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040384249_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_f7b402b1f7f968e2ba8a339c04141750.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы MDA.По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте.Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу.
иерусалим
израиль
Новости
ru-RU
