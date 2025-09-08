https://ria.ru/20250908/ierusalim-2040377439.html

Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме

Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 08.09.2025

Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме

Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:03:00+03:00

2025-09-08T11:03:00+03:00

2025-09-08T11:32:00+03:00

в мире

иерусалим

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040384249_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_f7b402b1f7f968e2ba8a339c04141750.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы MDA.По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте.Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу.

https://ria.ru/20250905/izrail-2040076368.html

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иерусалим, израиль