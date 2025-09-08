Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме
11:03 08.09.2025 (обновлено: 11:32 08.09.2025)
Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме
Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 08.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы MDA.По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте.Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы MDA.
По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте.
Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу.
