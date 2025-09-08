https://ria.ru/20250908/gutsul-2040404995.html
Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными
Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными - РИА Новости, 08.09.2025
Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными
Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишиневском СИЗО ужасные, заявила депутат от оппозиционного молдавского блока "Победа" Регина Апостолова. РИА Новости, 08.09.2025
КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишиневском СИЗО ужасные, заявила депутат от оппозиционного молдавского блока "Победа" Регина Апостолова. "Камеры на два квадратных метра, в двух ярусах четыре кровати и маленькое окно с решеткой. Несмотря на это, коллеги держатся стойко, они в хорошем настроении, понимают временность ситуации и ценят нашу поддержку", — сказала она, обращаясь к собравшимися у СИЗО. Апостолова отметила, что ее месяц незаконно не пускали в СИЗО, но сегодня Министерство юстиции наконец разрешило свидание."Реакция наших коллег, особенно Евгении Александровны Гуцул, была невероятной — объятия, поцелуи и благодарности", — добавила депутат.Она подчеркнула, что неравнодушные люди каждый день приходят к СИЗО, чтобы выразить поддержку Гуцул и активистке блока "Победа" Светлане Попан, и призвала продолжать эти акции. Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными
КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишиневском СИЗО ужасные, заявила депутат от оппозиционного молдавского блока "Победа" Регина Апостолова.
"Камеры на два квадратных метра, в двух ярусах четыре кровати и маленькое окно с решеткой. Несмотря на это, коллеги держатся стойко, они в хорошем настроении, понимают временность ситуации и ценят нашу поддержку", — сказала она, обращаясь к собравшимися у СИЗО.
Апостолова отметила, что ее месяц незаконно не пускали в СИЗО, но сегодня Министерство юстиции наконец разрешило свидание.
"Реакция наших коллег, особенно Евгении Александровны Гуцул, была невероятной — объятия, поцелуи и благодарности", — добавила депутат.
Она подчеркнула, что неравнодушные люди каждый день приходят к СИЗО, чтобы выразить поддержку Гуцул и активистке блока "Победа" Светлане Попан, и призвала продолжать эти акции.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
- Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
- Защита Гуцул назвала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
- Пятого августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов.
- По этому же делу проходит Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.