Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными

Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными

Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишиневском СИЗО ужасные, заявила депутат от оппозиционного молдавского блока "Победа" Регина Апостолова. РИА Новости, 08.09.2025

КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в кишиневском СИЗО ужасные, заявила депутат от оппозиционного молдавского блока "Победа" Регина Апостолова. "Камеры на два квадратных метра, в двух ярусах четыре кровати и маленькое окно с решеткой. Несмотря на это, коллеги держатся стойко, они в хорошем настроении, понимают временность ситуации и ценят нашу поддержку", — сказала она, обращаясь к собравшимися у СИЗО. Апостолова отметила, что ее месяц незаконно не пускали в СИЗО, но сегодня Министерство юстиции наконец разрешило свидание."Реакция наших коллег, особенно Евгении Александровны Гуцул, была невероятной — объятия, поцелуи и благодарности", — добавила депутат.Она подчеркнула, что неравнодушные люди каждый день приходят к СИЗО, чтобы выразить поддержку Гуцул и активистке блока "Победа" Светлане Попан, и призвала продолжать эти акции. Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

