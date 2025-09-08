https://ria.ru/20250908/gosduma-2040527243.html

"Новые люди" предложили автоматизировать снятие ареста с банковских счетов

"Новые люди" предложили автоматизировать снятие ареста с банковских счетов - РИА Новости, 08.09.2025

"Новые люди" предложили автоматизировать снятие ареста с банковских счетов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T19:33:00+03:00

2025-09-08T19:33:00+03:00

2025-09-08T19:33:00+03:00

госдума рф

россия

банки

партия "новые люди"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с предложением автоматизировать снятие ареста с банковских счетов граждан сразу после оплаты долга, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Целесообразно автоматизировать обмен информацией между ГИС ГМП (Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах - ред.) и банковскими организациями таким образом, чтобы снятие ареста со счетов происходило практически сразу после оплаты долга. Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам", - сказано в документе. Подчеркивается, что такой механизм позволит обеспечивать разблокировку средств гражданина максимум в течение часа после оплаты (а в идеале — моментально), что технически осуществимо при нынешнем уровне развития платёжных систем и электронного взаимодействия. Также отмечается, что предложенная мера органично вписывается в курс на цифровую трансформацию исполнительного производства. "Просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае поддержки, инициировать разработку и внедрение механизма автоматизированного взаимодействия ГИС ГМП с банками, который обеспечит снятие всех ограничений с банковских счетов должника не позднее чем через один час после поступления сведений об уплате задолженности (в идеале — мгновенно)", - говорится в документе. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит оперативно восстанавливать права граждан на пользование своими денежными средствами сразу после исполнения ими возложенных обязательств.

https://ria.ru/20250903/fas-2039296007.html

https://ria.ru/20250725/bank-2031379501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, банки, партия "новые люди"