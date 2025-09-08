https://ria.ru/20250908/gosduma-2040463965.html

В Госдуму внесли проект о снижении ставки НДС на продукты питания

В Госдуму внесли проект о снижении ставки НДС на продукты питания - РИА Новости, 08.09.2025

В Госдуму внесли проект о снижении ставки НДС на продукты питания

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов внес в ГД в понедельник законопроект, которым предлагается снизить налог на... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:13:00+03:00

2025-09-08T16:13:00+03:00

2025-09-08T16:13:00+03:00

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_e778955c232485002bdaf6dc35567954.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов внес в ГД в понедельник законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ размещен в думской электронной базе данных. Соавторами проекта выступили и другие депутаты СРЗП. "Настоящим проектом федерального закона предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан Российской Федерации. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%", - сказано в пояснительной записке к проекту. Ранее в разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что проектом предлагается снизить ставку НДС с 10% до 5% для продовольственных товаров, а также книжной продукции, периодических изданий, медикаментов и товаров для детей. По словам руководителя фракции СРЗП, продовольствие, лекарства и товары для детей критически важны для населения и составляют значительную часть потребительской корзины большинства россиян.

https://ria.ru/20250907/gosduma-2040234969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей миронов, госдума рф