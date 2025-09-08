https://ria.ru/20250908/gosduma-2040433515.html
В ГД внесли проект о праве самозанятых сдавать в аренду нежилые помещения
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, разрешающий самозанятым гражданам сдавать в аренду нежилые помещения, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разрешает применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) при сдаче в аренду нежилых помещений. В настоящее время данный режим может применяться лишь при сдаче в аренду жилых помещений. Законопроект, согласно пояснительной записке, разработан "в целях расширения возможности для граждан применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду нежилых помещений". Однако против принятия законопроекта выступает правительство РФ. "Применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений, представляющих, как правило, коммерческую недвижимость, связано с рисками злоупотребления данным налоговым режимом (в частности, при оформлении нежилых помещений на подконтрольных лиц, применяющих НПД)", - указывается в заключении кабмина. Кроме того, это "приведет к увеличению круга лиц, применяющих НПД, что в свою очередь повлечет образование выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет уменьшения поступлений налогов, от уплаты которых будут освобождены указанные налогоплательщики", отмечается там же. Однако в законопроекте отсутствуют положения, определяющие источники компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ, замечает правительство. Специальный налоговый режим для самозанятых - НПД - введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до конца 2028 года, как и планировалось, заявлял в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.
