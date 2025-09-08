Рейтинг@Mail.ru
13:27 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/gosduma-2040419095.html
В ГД предложили давать малому бизнесу бесплатный доступ к Wi-Fi
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главам регионов России с предложением давать... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:27:00+03:00
2025-09-08T13:27:00+03:00
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главам регионов России с предложением давать малым и средним предпринимателям бесплатный доступ к Wi-Fi при отключении интернета, если рядом есть государственные точки, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность предоставления доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации, к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти (в том числе на безвозмездной основе)", - сказано в документе. Отмечается, что в последнее время во многих субъектах РФ в целях обеспечения безопасности граждан периодически отсутствует доступ к сети "Интернет" через мобильные устройства. Также подчеркивается, что в России на высоком уровне развиты информационные ресурсы, на основе которых функционирует бизнес (онлайн-кассы, эквайринг, платформенные сервисы и др.), отсутствие стабильного подключения к сети "Интернет" приостанавливает осуществление хозяйственных операций, что отрицательно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни граждан. "В некоторых субъектах РФ для поддержки малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности предприятий предоставляется возможность подключения к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти, находящимся рядом с местом осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на безвозмездной основе)", - говорится в документе. По мнению авторов обращения, внедрение таких мер во всех населенных пунктах позволит снизить убытки от отключений для предпринимателей, а также сохранить экономическую активность.
https://ria.ru/20250907/gosduma-2040234969.html
россия
2025
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главам регионов России с предложением давать малым и средним предпринимателям бесплатный доступ к Wi-Fi при отключении интернета, если рядом есть государственные точки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим рассмотреть возможность предоставления доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации, к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти (в том числе на безвозмездной основе)", - сказано в документе.
Отмечается, что в последнее время во многих субъектах РФ в целях обеспечения безопасности граждан периодически отсутствует доступ к сети "Интернет" через мобильные устройства.
Также подчеркивается, что в России на высоком уровне развиты информационные ресурсы, на основе которых функционирует бизнес (онлайн-кассы, эквайринг, платформенные сервисы и др.), отсутствие стабильного подключения к сети "Интернет" приостанавливает осуществление хозяйственных операций, что отрицательно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни граждан.
"В некоторых субъектах РФ для поддержки малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности предприятий предоставляется возможность подключения к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти, находящимся рядом с местом осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на безвозмездной основе)", - говорится в документе.
По мнению авторов обращения, внедрение таких мер во всех населенных пунктах позволит снизить убытки от отключений для предпринимателей, а также сохранить экономическую активность.
