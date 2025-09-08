https://ria.ru/20250908/germaniya-2040544221.html

Посольство России призвало Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом

БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Посольство России в Германии в годовщину начала блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года, призвало германские власти признать блокаду и другие преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. "Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников", - говорится в комментарии опубликованном в Telegram-канале российского посольства. Также в дипмиссии призвали положить конец "вопиющей несправедливости", распространив индивидуальные компенсационные выплаты на всех блокадников, а не только на лиц еврейской национальности. "Историческая справедливость должна быть восстановлена. Тем более что свидетелей ужасающих событий тех лет с каждым годом становится всё меньше", - добавили в посольстве. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023 года призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить гуманитарные выплаты на всех ленинградцев-блокадников. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. В переданной ещё в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства РФ в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида.

