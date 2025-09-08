Рейтинг@Mail.ru
Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
13:15 08.09.2025
Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Противовоздушная оборона является основным направлением немецкой поддержки Украины. В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем. Детали этих поставок, а также сроки потенциальных поставок публично не разглашаются", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник. При этом он отметил, что Германия уже поставила много систем, среди которых IRIS-T, с IRIS-T SLS, Patriot, ЗСУ Gepard. "Поддержка на этом уровне продолжается", - добавил Корнелиус. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Противовоздушная оборона является основным направлением немецкой поддержки Украины. В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем. Детали этих поставок, а также сроки потенциальных поставок публично не разглашаются", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник.
При этом он отметил, что Германия уже поставила много систем, среди которых IRIS-T, с IRIS-T SLS, Patriot, ЗСУ Gepard.
"Поддержка на этом уровне продолжается", - добавил Корнелиус.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
