Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:15:00+03:00
2025-09-08T13:15:00+03:00
2025-09-08T13:15:00+03:00
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Противовоздушная оборона является основным направлением немецкой поддержки Украины. В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем. Детали этих поставок, а также сроки потенциальных поставок публично не разглашаются", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник. При этом он отметил, что Германия уже поставила много систем, среди которых IRIS-T, с IRIS-T SLS, Patriot, ЗСУ Gepard. "Поддержка на этом уровне продолжается", - добавил Корнелиус. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Германия начала переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
