Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить Газу
Кац: Израиль разрушит Газу, если ХАМАС не сложит оружие
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если палестинское движение ХАМАС не сложит оружие.
"Сегодня над городом Газа пронесется мощный ураган, и крыши небоскребов террора задрожат. Это последнее предупреждение (представителям ХАМАС, которые прячутся. — Прим. ред.) в Газе и в роскошных отелях за рубежом: освободите заложников и сложите оружие — или Газа будет разрушена, а вы уничтожены", — написал он в соцсети Х.
Кац добавил, что израильские военные продолжают действовать согласно плану и готовятся к расширению боевых действий.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.