Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в ДНР
2025-09-08T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища в ходе воздушной разведки была выявлена артиллерийская позиция противника с 152-миллиметровой пушкой-гаубицей Д-20. В результате точного удара FPV-дрона орудие уничтожено… также был обнаружен миномёт подразделений ВСУ. По целеуказанию операторов беспилотников артиллерийскими средствами поражения он был ликвидирован", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что действия расчётов БПЛА и артиллеристов позволили сорвать планы противника по ведению огня в данном направлении.
донецкая народная республика
