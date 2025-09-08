Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов
09:48 08.09.2025 (обновлено: 10:32 08.09.2025)
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 08.09.2025
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов
В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка совершения серии диверсионно-террористических актов со стороны украинского режима на территории нашей страны", — говорится в релизе.По данным спецслужбы:Возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.
Задержание гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье
Видео задержания гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье, публикует ФСБ.
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов

На Ставрополье задержали азербайджанца по подозрению в подготовке терактов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка совершения серии диверсионно-террористических актов со стороны украинского режима на территории нашей страны", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы:
  • задержанный вступил в запрещенную украинскую террористическую организацию;
  • он провел разведку объектов, включая административные здания и транспортную инфраструктуру в Ессентуках и Ставрополе, купил материалы для изготовления взрывных устройств и разместил их в тайнике;
  • злоумышленник планировал собрать несколько СВУ, используя навыки, полученные во время службы в спецподразделениях;
  • у фигуранта изъяли компоненты для взрывных устройств, средства связи и доказательства его деятельности.
Возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.
