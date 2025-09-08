https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов
В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:48:00+03:00
2025-09-08T09:48:00+03:00
2025-09-08T10:32:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
азербайджан
ставрополь
ессентуки
безопасность
ставропольский край
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040365666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e26d383382411e7d3f1d299648d4202d.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка совершения серии диверсионно-террористических актов со стороны украинского режима на территории нашей страны", — говорится в релизе.По данным спецслужбы:Возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.
азербайджан
ставрополь
ессентуки
ставропольский край
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040365666_409:0:1849:1080_1920x0_80_0_0_0280afb88c8c58365706e62867e5e334.jpg
Задержание гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье
Видео задержания гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье, публикует ФСБ.
2025-09-08T09:48
true
PT4M58S
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов
