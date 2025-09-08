https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html

ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов

ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 08.09.2025

ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов

В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка совершения серии диверсионно-террористических актов со стороны украинского режима на территории нашей страны", — говорится в релизе.По данным спецслужбы:Возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.

