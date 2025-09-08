https://ria.ru/20250908/frantsiya-2040552516.html

Внук де Голля назвал защиту дружбы России и Франции общей задачей

в мире

франция

москва

шарль де голль

россия

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, выступая перед студентами Российского государственного социального университета в Москве, назвал общей задачей защиту французско-российской дружбы. "Сегодня наша общая задача - защищать французско-российскую дружбу и общечеловеческие ценности. Мы должны пробудить Запад от технократических иллюзий, предотвратить любые проявления нацизма и вместе построить мирное сосуществование", - сказал де Голль, выступая с лекцией "Эволюция миротворческого дискурса в условиях современных глобальных вызовов". По его мнению, для достижения этих целей нужно вернуться к истокам и сфокусироваться на общей истории и культуре, на духовности и многополярном мире. Он также призвал студентов мыслить оптимистично. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.

