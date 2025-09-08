Рейтинг@Mail.ru
22:53 08.09.2025 (обновлено: 22:54 08.09.2025)
Внук де Голля назвал защиту дружбы России и Франции общей задачей
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, выступая перед студентами Российского государственного социального университета в Москве, назвал общей задачей защиту французско-российской дружбы. "Сегодня наша общая задача - защищать французско-российскую дружбу и общечеловеческие ценности. Мы должны пробудить Запад от технократических иллюзий, предотвратить любые проявления нацизма и вместе построить мирное сосуществование", - сказал де Голль, выступая с лекцией "Эволюция миротворческого дискурса в условиях современных глобальных вызовов". По его мнению, для достижения этих целей нужно вернуться к истокам и сфокусироваться на общей истории и культуре, на духовности и многополярном мире. Он также призвал студентов мыслить оптимистично. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, выступая перед студентами Российского государственного социального университета в Москве, назвал общей задачей защиту французско-российской дружбы.
"Сегодня наша общая задача - защищать французско-российскую дружбу и общечеловеческие ценности. Мы должны пробудить Запад от технократических иллюзий, предотвратить любые проявления нацизма и вместе построить мирное сосуществование", - сказал де Голль, выступая с лекцией "Эволюция миротворческого дискурса в условиях современных глобальных вызовов".
По его мнению, для достижения этих целей нужно вернуться к истокам и сфокусироваться на общей истории и культуре, на духовности и многополярном мире. Он также призвал студентов мыслить оптимистично.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Внук де Голля призвал бороться с фашизмом вместе с Россией
14 мая, 12:13
 
