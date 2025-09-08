https://ria.ru/20250908/frantsiya-2040542972.html
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству - РИА Новости, 08.09.2025
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству
Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству, объявит о новом премьере "в ближайшие дни", передает... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству, объявит о новом премьере "в ближайшие дни", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку."Макрон "принимает к сведению" падение правительства Франсуа Байру... и "назовет нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства.Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года.
франция
