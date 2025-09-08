https://ria.ru/20250908/frantsiya-2040542972.html

Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству

2025-09-08T20:46:00+03:00

эммануэль макрон

в мире

франция

франсуа байру

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству, объявит о новом премьере "в ближайшие дни", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку."Макрон "принимает к сведению" падение правительства Франсуа Байру... и "назовет нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства.Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года.

франция

2025

эммануэль макрон, в мире, франция, франсуа байру