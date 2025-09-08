Рейтинг@Mail.ru
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству - РИА Новости, 08.09.2025
20:46 08.09.2025 (обновлено: 20:47 08.09.2025)
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству - РИА Новости, 08.09.2025
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству
Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству, объявит о новом премьере "в ближайшие дни", передает... РИА Новости, 08.09.2025
эммануэль макрон
в мире
франция
франсуа байру
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству, объявит о новом премьере "в ближайшие дни", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку."Макрон "принимает к сведению" падение правительства Франсуа Байру... и "назовет нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства.Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года.
франция
эммануэль макрон, в мире, франция, франсуа байру
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Франсуа Байру
Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству

AFP: Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству

© AP Photo / Omar HavanaЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выражение депутатами недоверия правительству, объявит о новом премьере "в ближайшие дни", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку.
"Макрон "принимает к сведению" падение правительства Франсуа Байру... и "назовет нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства.
Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Правительство Франции уйдет в отставку
Эммануэль МакронВ миреФранцияФрансуа Байру
 
 
