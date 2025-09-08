Отставка правительства Франции не решит проблем, заявил премьер-министр
ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Отставка правительства Франции в случае выражения ему недоверия не решит серьезных проблем, с которыми страна сталкивается уже на протяжении длительного времени, заявил в понедельник премьер-министр Франсуа Байру.
Байру выступил перед депутатами в преддверии голосования о доверии кабмину. В своей речи он говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать предложенные правительством меры жесткой экономии.
"Проблемы, угрозы и риски для Франции полностью останутся, потому что, дамы и господа депутаты, у вас есть власть свергнуть правительство, однако у вас нет власти стереть реальность. Реальность останется неумолимой, расходы продолжат расти ещё больше, а бремя долга, уже непосильное, будет становиться всё более тяжелым и дорогим", - сказал премьер.
Трансляция велась на странице Национального собрания (нижней палаты парламента) в соцсети X.
В ходе речи Байру некоторые депутаты активно выражали своё несогласие с политикой властей, выкрикивая со своих трибун и мешая премьеру продолжать выступление. Спикеру Нацсобрания Яэль Брон-Пиве приходилось несколько раз призывать парламентариев к порядку.
В начале августа Байру заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет страны был представлен более полувека назад, в 1974 году. Позднее глава французского МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан. -0-