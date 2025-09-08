Рейтинг@Mail.ru
Во Франции слушания по апелляции Марин Ле Пен начнутся 13 января - РИА Новости, 08.09.2025
16:21 08.09.2025 (обновлено: 16:55 08.09.2025)
Во Франции слушания по апелляции Марин Ле Пен начнутся 13 января
Во Франции слушания по апелляции Марин Ле Пен начнутся 13 января
ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Слушания по апелляции лидера парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой суд в марте запретил избираться в органы государственной власти сроком на пять лет, начнутся 13 января 2026 года, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс. "Апелляционный процесс Марин Лен Пен пройдет с 13 января по 12 февраля 2026 года", - говорится в материале.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что решение апелляционного суда будет иметь решающее значение для политического будущего Ле Пен и ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Решение по делу Марин Ле Пен может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Слушания по апелляции лидера парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой суд в марте запретил избираться в органы государственной власти сроком на пять лет, начнутся 13 января 2026 года, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс.
"Апелляционный процесс Марин Лен Пен пройдет с 13 января по 12 февраля 2026 года", - говорится в материале.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что решение апелляционного суда будет иметь решающее значение для политического будущего Ле Пен и ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года.
Решение по делу Марин Ле Пен может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
