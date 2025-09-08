Опрос показал, какая партия победила бы на досрочных выборах во Франции

https://ria.ru/20250908/frantsiya-2040428885.html
ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение" вышла бы в лидеры по итогам первого тура в случае проведения внеочередных парламентских выборов, следует из результатов опроса исследовательской компании Toluna-Harris Interactive для издания Challenges. Опрос был проведён на фоне политического кризиса во Франции в преддверии голосования о доверии правительству нынешнего премьера Франсуа Байру 8 сентября. Роспуск парламента является одним из сценариев в случае выражения кабмину недоверия. "Партия "Национальное объединение" и её союзники-сторонники Эрика Сьотти (глава партии "Союз правых за республику" - ред.) выйдут в лидеры по итогам первого тура голосования,.. набрав 33% голосов избирателей", - сообщает издание со ссылкой на результаты опроса. Вторыми по популярности являются левые политические силы. Так, они могут заручиться поддержкой 19% французов в случае, если партия "Непокорившаяся Франция" будет представлена отдельно от остальных левых партий, и 26%, если она войдёт в их большую коалицию. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" и её союзники могут получить от 15 до 16% голосов в зависимости от состава коалиции левых, что сделает их лишь третьей политической силой Франции. Идея роспуска парламента, однако, не находит поддержки у французов. Согласно результатам опроса, только 15% граждан поддерживают такое развитие событий, причём меньше четверти из этого числа - сторонники "Национального объединения". Почти каждый второй опрошенный (49%) при этом высказался в пользу отставки Макрона и организации досрочных президентских выборов в случае, если правительству Байру будет вынесен вотум недоверия. В конце августа французский лидер вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок полномочий президента истекает в 2027 году. Среди наиболее волнующих граждан Франции вопросов, исходя из которых они отдают предпочтение той или иной политической силе, фигурируют покупательная способность (её указал 51% французов), здравоохранение (41%) и иммиграция (36%). Опрос проводился онлайн с 4 по 5 сентября 2025 года среди 2307 совершеннолетних граждан Франции, из которых 2017 являются зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет от 1,4 до 2,1 пункта. Ранее Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
франция
