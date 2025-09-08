Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 08.09.2025 (обновлено: 08:03 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/fpv-2040348827.html
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллерийские подразделения и расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T08:02:00+03:00
2025-09-08T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские подразделения и расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских формирований вместе с живой силой, сообщили в Минобороны России. "После получения от разведки координат целей расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" нанёс удар и уничтожил пункт управления беспилотными аппаратами и находившихся там военнослужащих ВСУ. Для поражения ещё одного ПУ БпЛА были задействованы ударные FPV-дроны", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что слаженные действия артиллеристов и операторов беспилотников обеспечивают высокую эффективность выполнения боевых задач и позволяют наносить противнику ощутимый урон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

Бойцы ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские подразделения и расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских формирований вместе с живой силой, сообщили в Минобороны России.
"После получения от разведки координат целей расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" нанёс удар и уничтожил пункт управления беспилотными аппаратами и находившихся там военнослужащих ВСУ. Для поражения ещё одного ПУ БпЛА были задействованы ударные FPV-дроны", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что слаженные действия артиллеристов и операторов беспилотников обеспечивают высокую эффективность выполнения боевых задач и позволяют наносить противнику ощутимый урон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала