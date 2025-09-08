https://ria.ru/20250908/fpv-2040348827.html
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
2025-09-08T08:02:00+03:00
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские подразделения и расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских формирований вместе с живой силой, сообщили в Минобороны России. "После получения от разведки координат целей расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" нанёс удар и уничтожил пункт управления беспилотными аппаратами и находившихся там военнослужащих ВСУ. Для поражения ещё одного ПУ БпЛА были задействованы ударные FPV-дроны", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что слаженные действия артиллеристов и операторов беспилотников обеспечивают высокую эффективность выполнения боевых задач и позволяют наносить противнику ощутимый урон.
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
