Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии

Партнерство России, Китая и Индии пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото, заявил

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство России, Китая и Индии пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Наши ощущения от контактов с индийскими и китайскими друзьями, что мы в ближайшее время можем возобновить этот диалог (сотрудничество России, КНР и Индии - ред.), он пойдет на пользу всем. Потому что не случайно, как только три страны, лидеры трех стран появились вместе на фотографии, сразу все заволновались. А в Соединенных Штатах некоторые аналитики так называемые откровенно заявили, что как же так, если эти трое будут дружить, как же нам тогда использовать каждого из них против других", - сказал Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО. Он отметил, что западным странам не хочется упускать возможности настраивать эти три страны против друг друга.

