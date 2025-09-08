Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии - РИА Новости, 08.09.2025
11:43 08.09.2025
Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии
Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии
Партнерство России, Китая и Индии пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото, заявил... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:43:00+03:00
2025-09-08T11:43:00+03:00
в мире
россия
китай
индия
сергей лавров
мгимо
саммит шос в китае в 2025 году
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство России, Китая и Индии пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Наши ощущения от контактов с индийскими и китайскими друзьями, что мы в ближайшее время можем возобновить этот диалог (сотрудничество России, КНР и Индии - ред.), он пойдет на пользу всем. Потому что не случайно, как только три страны, лидеры трех стран появились вместе на фотографии, сразу все заволновались. А в Соединенных Штатах некоторые аналитики так называемые откровенно заявили, что как же так, если эти трое будут дружить, как же нам тогда использовать каждого из них против других", - сказал Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО. Он отметил, что западным странам не хочется упускать возможности настраивать эти три страны против друг друга.
в мире, россия, китай, индия, сергей лавров, мгимо, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Китай, Индия, Сергей Лавров, МГИМО, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии

Лавров: на Западе заволновались, увидев лидеров России, Китая и Индии на фото

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Narendra Modi/X
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство России, Китая и Индии пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наши ощущения от контактов с индийскими и китайскими друзьями, что мы в ближайшее время можем возобновить этот диалог (сотрудничество России, КНР и Индии - ред.), он пойдет на пользу всем. Потому что не случайно, как только три страны, лидеры трех стран появились вместе на фотографии, сразу все заволновались. А в Соединенных Штатах некоторые аналитики так называемые откровенно заявили, что как же так, если эти трое будут дружить, как же нам тогда использовать каждого из них против других", - сказал Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО.
Он отметил, что западным странам не хочется упускать возможности настраивать эти три страны против друг друга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать
6 сентября, 08:00
 
В мире, Россия, Китай, Индия, Сергей Лавров, МГИМО, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
