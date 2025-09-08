Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии
Лавров: на Западе заволновались, увидев лидеров России, Китая и Индии на фото
© Фото : Narendra Modi/XПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство России, Китая и Индии пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наши ощущения от контактов с индийскими и китайскими друзьями, что мы в ближайшее время можем возобновить этот диалог (сотрудничество России, КНР и Индии - ред.), он пойдет на пользу всем. Потому что не случайно, как только три страны, лидеры трех стран появились вместе на фотографии, сразу все заволновались. А в Соединенных Штатах некоторые аналитики так называемые откровенно заявили, что как же так, если эти трое будут дружить, как же нам тогда использовать каждого из них против других", - сказал Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО.
Он отметил, что западным странам не хочется упускать возможности настраивать эти три страны против друг друга.