Инвестиционный форум и выставка товаров Внутренней Монголии пройдут в Чите
12:11 08.09.2025
Инвестиционный форум и выставка товаров Внутренней Монголии пройдут в Чите
Инвестиционный форум и выставка товаров Внутренней Монголии пройдут в Чите
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инвестиционный форум "Забайкальский край - Автономный район Внутренняя Монголия" и выставка товаров "Поездка монгольских предпринимателей по Шелковому пути-2025" пройдут с 18 по 20 сентября в забайкальской Чите, сообщает пресс-служба правительства региона. "Министерство планирования и развития Забайкалья, департамент коммерции Автономного района Внутренней Монголии договорились о проведении форума в Чите еще в начале августа. Тогда было принято решение о том, что партнерами мероприятия станут корпорация развития Забайкальского края, торгово-промышленная палата, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. Соорганизатором выступит Сибирская межрегиональная общественная организация "Китайская община", - пояснила министр планирования и развития Забайкалья Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что мероприятие станет площадкой для укрепления двусторонних связей и привлечения инвесторов в регион. Так, форум и выставка, посвященные развитию экономического взаимодействия, пройдут в Забайкальском краевом драматическом театре: 19 сентября в 14:00 – инвестиционный форум "Забайкальский край - Автономный район Внутренняя Монголия"; 18, 19, 20 сентября – выставка товаров "Поездка монгольских предпринимателей по Шелковому пути-2025". Основное внимание участников будет уделено привлечению новых инвестиций и обмену инновационными технологиями. Участники смогут ознакомиться с продукцией ведущих предприятий Внутренней Монголии, установить полезные контакты и обсудить перспективные проекты.
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Чита. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инвестиционный форум "Забайкальский край - Автономный район Внутренняя Монголия" и выставка товаров "Поездка монгольских предпринимателей по Шелковому пути-2025" пройдут с 18 по 20 сентября в забайкальской Чите, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Министерство планирования и развития Забайкалья, департамент коммерции Автономного района Внутренней Монголии договорились о проведении форума в Чите еще в начале августа. Тогда было принято решение о том, что партнерами мероприятия станут корпорация развития Забайкальского края, торгово-промышленная палата, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. Соорганизатором выступит Сибирская межрегиональная общественная организация "Китайская община", - пояснила министр планирования и развития Забайкалья Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что мероприятие станет площадкой для укрепления двусторонних связей и привлечения инвесторов в регион.
Так, форум и выставка, посвященные развитию экономического взаимодействия, пройдут в Забайкальском краевом драматическом театре: 19 сентября в 14:00 – инвестиционный форум "Забайкальский край - Автономный район Внутренняя Монголия"; 18, 19, 20 сентября – выставка товаров "Поездка монгольских предпринимателей по Шелковому пути-2025".
Основное внимание участников будет уделено привлечению новых инвестиций и обмену инновационными технологиями. Участники смогут ознакомиться с продукцией ведущих предприятий Внутренней Монголии, установить полезные контакты и обсудить перспективные проекты.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Пять новых соцпредприятий появилось в муниципалитетах Приморья
1 сентября, 15:56
 
