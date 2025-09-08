https://ria.ru/20250908/forum-2040398425.html

Инвестиционный форум и выставка товаров Внутренней Монголии пройдут в Чите

Инвестиционный форум и выставка товаров Внутренней Монголии пройдут в Чите

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Инвестиционный форум "Забайкальский край - Автономный район Внутренняя Монголия" и выставка товаров "Поездка монгольских предпринимателей по Шелковому пути-2025" пройдут с 18 по 20 сентября в забайкальской Чите, сообщает пресс-служба правительства региона. "Министерство планирования и развития Забайкалья, департамент коммерции Автономного района Внутренней Монголии договорились о проведении форума в Чите еще в начале августа. Тогда было принято решение о том, что партнерами мероприятия станут корпорация развития Забайкальского края, торгово-промышленная палата, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. Соорганизатором выступит Сибирская межрегиональная общественная организация "Китайская община", - пояснила министр планирования и развития Забайкалья Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что мероприятие станет площадкой для укрепления двусторонних связей и привлечения инвесторов в регион. Так, форум и выставка, посвященные развитию экономического взаимодействия, пройдут в Забайкальском краевом драматическом театре: 19 сентября в 14:00 – инвестиционный форум "Забайкальский край - Автономный район Внутренняя Монголия"; 18, 19, 20 сентября – выставка товаров "Поездка монгольских предпринимателей по Шелковому пути-2025". Основное внимание участников будет уделено привлечению новых инвестиций и обмену инновационными технологиями. Участники смогут ознакомиться с продукцией ведущих предприятий Внутренней Монголии, установить полезные контакты и обсудить перспективные проекты.

