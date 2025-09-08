Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
15:42 08.09.2025 (обновлено: 18:58 08.09.2025)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского кинорежиссера, народного артиста России Владимира Фокина с 80-летием, подчеркнув, что он добился большого профессионального признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Владимир Петрович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Благодаря щедрому, незаурядному таланту и увлечённости любимым делом Вы добились большого профессионального признания, внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная педагогическая, наставническая работа, которой Вы уделяете много сил и внимания", - говорится в телеграмме. Президент пожелал Фокину здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
Кинорежиссер Владимир Фокин
"Уважаемый Владимир Петрович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Благодаря щедрому, незаурядному таланту и увлечённости любимым делом Вы добились большого профессионального признания, внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная педагогическая, наставническая работа, которой Вы уделяете много сил и внимания", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Фокину здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
Культура
 
 
