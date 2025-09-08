https://ria.ru/20250908/fokin-2040455111.html

Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием

Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием - РИА Новости, 08.09.2025

Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского кинорежиссера, народного артиста России Владимира Фокина с 80-летием, подчеркнув, что он добился... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:42:00+03:00

2025-09-08T15:42:00+03:00

2025-09-08T18:58:00+03:00

культура

владимир путин

владимир фокин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040519371_0:183:3003:1872_1920x0_80_0_0_b0c6e046fce92e98584c934832a977dc.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского кинорежиссера, народного артиста России Владимира Фокина с 80-летием, подчеркнув, что он добился большого профессионального признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Владимир Петрович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Благодаря щедрому, незаурядному таланту и увлечённости любимым делом Вы добились большого профессионального признания, внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная педагогическая, наставническая работа, которой Вы уделяете много сил и внимания", - говорится в телеграмме. Президент пожелал Фокину здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250809/kino-2034328912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, владимир фокин, россия