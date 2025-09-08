https://ria.ru/20250908/fokin-2040455111.html
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского кинорежиссера, народного артиста России Владимира Фокина с 80-летием
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского кинорежиссера, народного артиста России Владимира Фокина с 80-летием, подчеркнув, что он добился большого профессионального признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Владимир Петрович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Благодаря щедрому, незаурядному таланту и увлечённости любимым делом Вы добились большого профессионального признания, внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная педагогическая, наставническая работа, которой Вы уделяете много сил и внимания", - говорится в телеграмме. Президент пожелал Фокину здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
