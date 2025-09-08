Рейтинг@Mail.ru
Финляндия приступила к подготовке нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 08.09.2025
10:48 08.09.2025
Финляндия приступила к подготовке нового пакета военной помощи Украине
Финляндия приступила к подготовке нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Финляндия приступила к подготовке нового пакета военной помощи Украине
Финляндия готовит новый, 30-й по счету пакет военной помощи Украине, заявил в понедельник премьер-министр республики Петтери Орпо. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финляндия готовит новый, 30-й по счету пакет военной помощи Украине, заявил в понедельник премьер-министр республики Петтери Орпо. "Мы уже отправили 29 пакетов военной помощи Украине и готовим следующий", - сказал Орпо на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Антониу Коштой в Хельсинки. Трансляцию вели финские СМИ. Финляндия с начала конфликта на Украине передала Киеву военную помощь почти на 3 миллиарда евро. Минобороны республики сообщило 23 июня, что Финляндия выделяет Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывало. В феврале 2025 года финское минобороны объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Финляндия приступила к подготовке нового пакета военной помощи Украине

Премьер-министр Орпо: Финляндия готовит 30-й пакет военной помощи Украине

