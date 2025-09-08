https://ria.ru/20250908/filippo-2040393157.html
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине - РИА Новости, 08.09.2025
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о...
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о главе России Владимире Путине. Так политик отреагировал на слова американского лидера о том, что он будет рад видеть Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в США. "Представляю себе лица Макрона и фон дер Ляйен, когда они это услышат! И все же он прав: нам нужно вести диалог, положить конец логике войны!" — написал Филиппо. Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине
Филиппо высмеял Макрона после заявления Трампа о Путине и G20