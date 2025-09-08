Рейтинг@Mail.ru
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/filippo-2040393157.html
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине - РИА Новости, 08.09.2025
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:45:00+03:00
2025-09-08T11:45:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
владимир путин
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о главе России Владимире Путине. Так политик отреагировал на слова американского лидера о том, что он будет рад видеть Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в США. "Представляю себе лица Макрона и фон дер Ляйен, когда они это услышат! И все же он прав: нам нужно вести диалог, положить конец логике войны!" — написал Филиппо. Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.
https://ria.ru/20250908/makron-2040350876.html
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040353365.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, дональд трамп
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп
Во Франции высмеяли Макрона после заявления Трампа о Путине

Филиппо высмеял Макрона после заявления Трампа о Путине и G20

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о главе России Владимире Путине.

Так политик отреагировал на слова американского лидера о том, что он будет рад видеть Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в США.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Новое заявление Макрона об Украине поразило журналиста
08:21
"Представляю себе лица Макрона и фон дер Ляйен, когда они это услышат! И все же он прав: нам нужно вести диалог, положить конец логике войны!" — написал Филиппо.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о Путине
08:48
 
В миреФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала