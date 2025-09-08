https://ria.ru/20250908/figuranty-2040351689.html

Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Количество фигурантов дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова выросло до пяти.В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указаны:Следствие предъявило обвинение новому фигуранту — Гедзику*, он имеет гражданство Украины. Ему вменяют участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанду и незаконный оборот взрывных устройств.Остальным фигурантам предъявили новое обвинение по статьям "Террористический акт" и "Организация террористического сообщества".Следственный комитет передаст дело в прокуратуру до 17 ноября. Затем его направят в суд для рассмотрения по существу.Убийство Кириллова* Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

