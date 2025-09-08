Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов по делу о гибели главы РХБЗ Кириллова возросло до пяти
Батухан Точиев*, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Количество фигурантов дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова выросло до пяти.
В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указаны:
- Андрей Гедзик*;
- Роберт Сафарян*;
- Ахмаджон Курбонов*;
- Батухан Точиев*;
- Рамазан Падиев*.
Следствие предъявило обвинение новому фигуранту — Гедзику*, он имеет гражданство Украины. Ему вменяют участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанду и незаконный оборот взрывных устройств.
Остальным фигурантам предъявили новое обвинение по статьям "Террористический акт" и "Организация террористического сообщества".
Следственный комитет передаст дело в прокуратуру до 17 ноября. Затем его направят в суд для рассмотрения по существу.
Убийство Кириллова
- Генерал и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
- Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
- Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Курбонова*, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
- Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для Курбонова* и получали для него деньги от куратора.
* Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
