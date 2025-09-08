Рейтинг@Mail.ru
Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти - РИА Новости, 08.09.2025
08:35 08.09.2025 (обновлено: 11:46 08.09.2025)
Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Количество фигурантов дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова выросло до пяти.В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указаны:Следствие предъявило обвинение новому фигуранту — Гедзику*, он имеет гражданство Украины. Ему вменяют участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанду и незаконный оборот взрывных устройств.Остальным фигурантам предъявили новое обвинение по статьям "Террористический акт" и "Организация террористического сообщества".Следственный комитет передаст дело в прокуратуру до 17 ноября. Затем его направят в суд для рассмотрения по существу.Убийство Кириллова* Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБатухан Точиев*, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Батухан Точиев*, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Количество фигурантов дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова выросло до пяти.
В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указаны:
  • Андрей Гедзик*;
  • Роберт Сафарян*;
  • Ахмаджон Курбонов*;
  • Батухан Точиев*;
  • Рамазан Падиев*.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Потерпевшими по делу об унесшем жизнь Кириллова теракте признали 11 человек
07:53
Следствие предъявило обвинение новому фигуранту — Гедзику*, он имеет гражданство Украины. Ему вменяют участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанду и незаконный оборот взрывных устройств.
Остальным фигурантам предъявили новое обвинение по статьям "Террористический акт" и "Организация террористического сообщества".
Следственный комитет передаст дело в прокуратуру до 17 ноября. Затем его направят в суд для рассмотрения по существу.
Мемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку
30 августа, 06:35

Убийство Кириллова

  • Генерал и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
  • Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
  • Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Курбонова*, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
  • Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для Курбонова* и получали для него деньги от куратора.
* Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Соучастник убийства генерала Москалика о подготовке теракта - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
23 августа, 09:46
 
