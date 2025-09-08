Умер академик Евгений Федосов

https://ria.ru/20250908/fedosov-2040475130.html
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Академик Евгений Федосов, при непосредственном участии которого создавалась авиационная составляющая ядерной триады СССР, умер на 97-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного НИИ авиационных систем (ГосНИИАС). "Ушла легенда — академик, лично знавший Микояна, Сухого и Яковлева. Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160 — авиационных комплексов, обеспечивших стратегический паритет СССР и США. За эту работу ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда", — говорится в публикации.Евгений Федосов до конца жизни оставался одним из главных экспертов авиационной науки. Он внес неоценимый вклад в формирование целой плеяды ученых и инженеров с системным мышлением, обеспечил единство подходов к разработке авиационной техники и активно участвовал в реализации научно-технической политики России, подчеркнули в пресс-службе. "Светлая память о нем будет жить в сердцах коллег, учеников и последователей", — сказал генеральный директор ГосНИИАС Сергей Хохлов.Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952-м окончил факультет приборостроения Московского высшего технического училища, а в 1954 году стал инженером ГосНИИАС. Там прошла вся его трудовая жизнь.Опыт участия Евгения Федосова в создании первых советских самонаводящихся ракет класса "воздух — воздух" лег в основу кандидатской диссертации, защита которой состоялась в 1956-м. Эта научная работа была важным этапом не только в жизни Федосова, но и в истории всей авиационной науки. Академик Евгений Федосов участвовал в создании практически всех отечественных самонаводящихся ракет класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Академик Евгений Федосов, при непосредственном участии которого создавалась авиационная составляющая ядерной триады СССР, умер на 97-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного НИИ авиационных систем (ГосНИИАС).
"Ушла легенда — академик, лично знавший Микояна, Сухого и Яковлева. Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160 — авиационных комплексов, обеспечивших стратегический паритет СССР и США. За эту работу ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда", — говорится в публикации.
Евгений Федосов до конца жизни оставался одним из главных экспертов авиационной науки. Он внес неоценимый вклад в формирование целой плеяды ученых и инженеров с системным мышлением, обеспечил единство подходов к разработке авиационной техники и активно участвовал в реализации научно-технической политики России, подчеркнули в пресс-службе.
"Светлая память о нем будет жить в сердцах коллег, учеников и последователей", — сказал генеральный директор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве
. В 1952-м окончил факультет приборостроения Московского высшего технического училища, а в 1954 году стал инженером ГосНИИАС. Там прошла вся его трудовая жизнь.
Опыт участия Евгения Федосова в создании первых советских самонаводящихся ракет класса "воздух — воздух" лег в основу кандидатской диссертации, защита которой состоялась в 1956-м. Эта научная работа была важным этапом не только в жизни Федосова, но и в истории всей авиационной науки.
Академик Евгений Федосов участвовал в создании практически всех отечественных самонаводящихся ракет класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".