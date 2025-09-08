https://ria.ru/20250908/evrosoyuz-2040557916.html
В ЕС выросло число прошений об убежище от украинцев
2025-09-08T23:59:00+03:00
в мире
украина
франция
польша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЕС зафиксировал рост числа прошений об убежище от граждан Украины в первом полугодии 2025 года, число стало рекордным в сравнении с аналогичными периодами, начиная с 2023 года, сообщает Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA). По данным ведомства, в первом полугодии 2025 года граждане Украины подали в странах ЕС 15,7 тысячи прошений об убежище, в тот же период 2024 года - 12,1 тысячи, а в аналогичный период 2023 года - 7,1 тысячи. "Украинцы (около 16 тысяч человек) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища, их число также выросло на 29% (в первом полугодии 2025 года относительно первого полугодия 2024 года - ред.)", - говорится в публикации. EUAA также отмечает, что 49% прошений об убежище от украинцев приходятся на Францию, еще 32% - на Польшу; остальные же страны ЕС имеют в статистике доли менее 5%. При этом указывается, что лидером в списке прошений об убежище в первом полугодии 2025 года стала Венесуэла - 48,7 тысячи граждан страны обратились за получением убежища в ЕС.
