08.09.2025
23:59 08.09.2025
В ЕС выросло число прошений об убежище от украинцев
В ЕС выросло число прошений об убежище от украинцев
в мире
украина
франция
польша
евросоюз
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЕС зафиксировал рост числа прошений об убежище от граждан Украины в первом полугодии 2025 года, число стало рекордным в сравнении с аналогичными периодами, начиная с 2023 года, сообщает Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA). По данным ведомства, в первом полугодии 2025 года граждане Украины подали в странах ЕС 15,7 тысячи прошений об убежище, в тот же период 2024 года - 12,1 тысячи, а в аналогичный период 2023 года - 7,1 тысячи. "Украинцы (около 16 тысяч человек) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища, их число также выросло на 29% (в первом полугодии 2025 года относительно первого полугодия 2024 года - ред.)", - говорится в публикации. EUAA также отмечает, что 49% прошений об убежище от украинцев приходятся на Францию, еще 32% - на Польшу; остальные же страны ЕС имеют в статистике доли менее 5%. При этом указывается, что лидером в списке прошений об убежище в первом полугодии 2025 года стала Венесуэла - 48,7 тысячи граждан страны обратились за получением убежища в ЕС.
украина
франция
польша
в мире, украина, франция, польша, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Польша, Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЕС зафиксировал рост числа прошений об убежище от граждан Украины в первом полугодии 2025 года, число стало рекордным в сравнении с аналогичными периодами, начиная с 2023 года, сообщает Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).
По данным ведомства, в первом полугодии 2025 года граждане Украины подали в странах ЕС 15,7 тысячи прошений об убежище, в тот же период 2024 года - 12,1 тысячи, а в аналогичный период 2023 года - 7,1 тысячи.
"Украинцы (около 16 тысяч человек) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища, их число также выросло на 29% (в первом полугодии 2025 года относительно первого полугодия 2024 года - ред.)", - говорится в публикации.
EUAA также отмечает, что 49% прошений об убежище от украинцев приходятся на Францию, еще 32% - на Польшу; остальные же страны ЕС имеют в статистике доли менее 5%.
При этом указывается, что лидером в списке прошений об убежище в первом полугодии 2025 года стала Венесуэла - 48,7 тысячи граждан страны обратились за получением убежища в ЕС.
