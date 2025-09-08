Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность распада Евросоюза - РИА Новости, 08.09.2025
14:10 08.09.2025
Эксперт оценил вероятность распада Евросоюза
Эксперт оценил вероятность распада Евросоюза
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Внутри Евросоюза есть противоречия между политикой, которую проводит Брюссель, и правящей элитой в странах-членах Евросоюза, в частности Словакии и Венгрии, однако эти противоречия не приведут к распаду ЕС в краткосрочной перспективе, выразил мнение в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз вошел в состояние распада, по его словам, если так пойдет дальше, то ЕС войдет в историю как "удручающий итог благородного эксперимента". "Противоречия (в ЕС - ред.) есть, например, в том, что доля ЕС в мировой экономике неуклонно снижается. Также есть внутренний протест той политики, которую проводит Брюссель и правящей элитой в Словакии и Венгрии. То есть вызовы действительно есть, но европейцы в принципе стараются к ним адаптироваться... Я не думаю, что в краткосрочной перспективе реально встанет вопрос относительно того, что Евросоюз распадется", - сказал Шеин. Сейчас вся внутрення политика ЕС направлена на то, чтобы сохранить Евросоюз в таком формате в котором он есть в настоящее время и не допустить выхода других стран, как это было ранее с Великобританией, подчеркнул собеседник агентства. По мнению эксперта, политика Виктора Орбана в отношении ЕС заключается в критике Брюсселя. Однако, с другой стороны Орбан пытается использовать все возможности, чтобы лавировать внутри Европейского Союза. Это может проявляться в блокирование тех или иных инициатив, взамен получая определенные дивиденды, например, деньги из европейских фондов для бюджета Венгрии. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Эксперт оценил вероятность распада Евросоюза

Шеин: противоречия между Брюсселем и политиками стран не приведут к распаду ЕС

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Внутри Евросоюза есть противоречия между политикой, которую проводит Брюссель, и правящей элитой в странах-членах Евросоюза, в частности Словакии и Венгрии, однако эти противоречия не приведут к распаду ЕС в краткосрочной перспективе, выразил мнение в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз вошел в состояние распада, по его словам, если так пойдет дальше, то ЕС войдет в историю как "удручающий итог благородного эксперимента".
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Орбан рассказал, как ЕС устраняет соперников, которые могут выиграть выборы
Вчера, 11:23
"Противоречия (в ЕС - ред.) есть, например, в том, что доля ЕС в мировой экономике неуклонно снижается. Также есть внутренний протест той политики, которую проводит Брюссель и правящей элитой в Словакии и Венгрии. То есть вызовы действительно есть, но европейцы в принципе стараются к ним адаптироваться... Я не думаю, что в краткосрочной перспективе реально встанет вопрос относительно того, что Евросоюз распадется", - сказал Шеин.
Сейчас вся внутрення политика ЕС направлена на то, чтобы сохранить Евросоюз в таком формате в котором он есть в настоящее время и не допустить выхода других стран, как это было ранее с Великобританией, подчеркнул собеседник агентства.
По мнению эксперта, политика Виктора Орбана в отношении ЕС заключается в критике Брюсселя. Однако, с другой стороны Орбан пытается использовать все возможности, чтобы лавировать внутри Европейского Союза. Это может проявляться в блокирование тех или иных инициатив, взамен получая определенные дивиденды, например, деньги из европейских фондов для бюджета Венгрии.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Сийярто рассказал, чем может обернуться прием Украины в ЕС
Вчера, 13:29
 
