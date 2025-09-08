https://ria.ru/20250908/evropa-2040551296.html

Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов

Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов - РИА Новости, 08.09.2025

Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов

Полный отказ Европы от российских энергоресурсов не сможет произойти до 2030 года, а переход на нефть и газ из США негативно скажется на европейской... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:39:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полный отказ Европы от российских энергоресурсов не сможет произойти до 2030 года, а переход на нефть и газ из США негативно скажется на европейской промышленности, такое мнение высказал РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. США ужесточат санкции против Москвы, если Европа заявит, что больше не будет покупать газ и нефть из России, сообщил ранее в понедельник министр энергетики США Крис Райт. Европейским странам следует покупать американский СПГ, бензин и другое ископаемое топливо, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС, отметил он. "Полного отказа до конца этого десятилетия не будем наблюдать. Что касается экономических последствий для стран Европы, сами европейцы отмечают, что они будут значительными. Мы будем наблюдать рост цен на нефть и газ и увеличение тарифов. И это касается не только граждан, но и промышленности", - сказал собеседник агентства. Гулиев напомнил, что европейские страны в последние годы были вынуждены переносить свои крупные заводы в другие страны с более низкими ценами на энергоносители, в том числе в Соединенные Штаты. Кроме того, эксперт считает маловероятным, что Европа сможет реализовать план по полному отказу от российских энергоресурсов уже в 2027 году. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как Штаты сохранят 15%-пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Кроме того, планируется существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

Новости

