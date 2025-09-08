Рейтинг@Mail.ru
Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/evropa-2040551296.html
Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов
Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов - РИА Новости, 08.09.2025
Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов
Полный отказ Европы от российских энергоресурсов не сможет произойти до 2030 года, а переход на нефть и газ из США негативно скажется на европейской... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T22:39:00+03:00
2025-09-08T22:39:00+03:00
экономика
сша
россия
европа
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полный отказ Европы от российских энергоресурсов не сможет произойти до 2030 года, а переход на нефть и газ из США негативно скажется на европейской промышленности, такое мнение высказал РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. США ужесточат санкции против Москвы, если Европа заявит, что больше не будет покупать газ и нефть из России, сообщил ранее в понедельник министр энергетики США Крис Райт. Европейским странам следует покупать американский СПГ, бензин и другое ископаемое топливо, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС, отметил он. "Полного отказа до конца этого десятилетия не будем наблюдать. Что касается экономических последствий для стран Европы, сами европейцы отмечают, что они будут значительными. Мы будем наблюдать рост цен на нефть и газ и увеличение тарифов. И это касается не только граждан, но и промышленности", - сказал собеседник агентства. Гулиев напомнил, что европейские страны в последние годы были вынуждены переносить свои крупные заводы в другие страны с более низкими ценами на энергоносители, в том числе в Соединенные Штаты. Кроме того, эксперт считает маловероятным, что Европа сможет реализовать план по полному отказу от российских энергоресурсов уже в 2027 году. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как Штаты сохранят 15%-пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Кроме того, планируется существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040423586.html
https://ria.ru/20250908/lukoyl-2040542817.html
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040501225.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc24f2deb307d31ed0bf12b68b78f30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, европа, владимир путин, евросоюз
Экономика, США, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз
Экономист оценил последствия отказа Европы от российских энергоресурсов

Гулиев: Европа не сможет отказаться от российский энергоресурсов до 2030 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полный отказ Европы от российских энергоресурсов не сможет произойти до 2030 года, а переход на нефть и газ из США негативно скажется на европейской промышленности, такое мнение высказал РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
США ужесточат санкции против Москвы, если Европа заявит, что больше не будет покупать газ и нефть из России, сообщил ранее в понедельник министр энергетики США Крис Райт. Европейским странам следует покупать американский СПГ, бензин и другое ископаемое топливо, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС, отметил он.
Рабочие на участке китайско-российского газопровода Восточный маршрут - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
Вчера, 13:51
"Полного отказа до конца этого десятилетия не будем наблюдать. Что касается экономических последствий для стран Европы, сами европейцы отмечают, что они будут значительными. Мы будем наблюдать рост цен на нефть и газ и увеличение тарифов. И это касается не только граждан, но и промышленности", - сказал собеседник агентства.
Гулиев напомнил, что европейские страны в последние годы были вынуждены переносить свои крупные заводы в другие страны с более низкими ценами на энергоносители, в том числе в Соединенные Штаты.
Кроме того, эксперт считает маловероятным, что Европа сможет реализовать план по полному отказу от российских энергоресурсов уже в 2027 году.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Франция и Германия предложили ЕС ввести санкции против "Лукойла", пишут СМИ
Вчера, 20:44
В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как Штаты сохранят 15%-пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Кроме того, планируется существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Экс-чиновник США объяснил, почему санкции Запада бесполезны против России
Вчера, 17:54
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала