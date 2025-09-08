https://ria.ru/20250908/evropa-2040345676.html

Эксперт оценил вероятность отправки войск ЕС на Украину

Эксперт оценил вероятность отправки войск ЕС на Украину - РИА Новости, 08.09.2025

Эксперт оценил вероятность отправки войск ЕС на Украину

2025-09-08

АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Идея отправки европейского военного контингента на Украину в качестве гаранта безопасности выглядит крайне маловероятной, поскольку ни одна из стран не заинтересована в прямом конфликте с Россией, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. "Гарантии безопасности обеспечиваются не соглашениями, а военной мощью, технологиями и финансами, то есть сдерживанием. Поэтому обещания, данные Киеву, не могут быть чёткими и однозначными", — отметил аналитик. По его словам, даже в случае возможного прекращения огня между Россией и Украиной европейские государства вряд ли согласятся направить войска на фронт. "Основная стратегия стран, выступающих за гарантии безопасности, строится на предположении, что российская армия воздержится от атак после перемирия, если их военные подразделения будут размещены вблизи линии фронта", — подчеркнул Озер. Он напомнил, что общественное мнение в Европе явно не готово к открытому противостоянию с Москвой. "Характерным примером стала инициатива (президента Франции -ред.) Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Вероятно, речь шла об иностранных легионах, но под давлением общественного возмущения идея была быстро свёрнута", - считает Озер. "Таким образом, очевидно, что даже при прямом запросе Киева европейские страны не решатся на ввод войск — ни сегодня, ни в будущем", — резюмировал эксперт. В пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

