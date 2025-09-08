На медали "За основание Европы" отчеканят профили Путина, Трампа и Драги

https://ria.ru/20250908/evropa-2040301129.html
Европа давно уже не скрывает одной из основных целей своей внешней политики: добиться международной изоляции России. С появлением на высших постах в Еврокомиссии таких политических фриков, как Кая Каллас, эти цели формулируются открыто. "Политическая изоляция важна для оказания давления на Россию, и в этом мы все должны быть едины", — заявляла она несколько месяцев назад.Но события последних недель наглядно показали: в изоляции оказалась не Россия, а скорее Европа, одержимая русофобией! И вот уже бывший президент Франции Николя Саркози с горечью признает: "Сегодня очевидно, что именно Европа более изолирована на международной арене, чем Россия. Это создает очень серьезный риск для Запада. Мы проигрываем это политическое противостояние".Читаешь сейчас европейских аналитиков — и диву даешься в связи с их недоуменными вопросами по этому поводу. Все бросились цитировать бывшего главу европейского Центробанка Марио Драги (который во многом и ответственен за кризис в этой части света). Выступив недавно с программной речью, итальянец призвал "превратить европейский скептицизм в действие". Драги заявил: "Чтобы противостоять сегодняшним вызовам, Европейский союз должен превратиться из зрителя — или, в лучшем случае, из вспомогательного актора — в главное действующее лицо". Чем снова-таки признал нынешнюю периферийность, в которую Евросоюз загнал сам себя своей, мягко говоря, неумной политикой.Еврофилы в разных странах воодушевленно реагируют на эту пламенную речь, требуя от Евросоюза "переучредить", "снова изобрести" себя. Британский идеолог русофобии Эдвард Лукас на страницах The Times также вынужден признать: "ЕС превратился в простого "зрителя" мировой политики. Он безропотно принимает американские пошлины. Он отстранен от участия в конфликтах в Иране и секторе Газа. На Украине он платит, но не задает тон". И эти люди будут нам рассказывать что-то о "международной изоляции России"!В итоге Лукас, цитируя итальянского банкира, договорился даже до поразительного вывода: "Марио Драги, Владимир Путин и Дональд Трамп — основатели новой Европы". Сразу представляются три профиля на будущей медали "За основание Европы"! Как раньше лики Маркса, Энгельса и Ленина чеканили.Французская газета Le Figaro тоже называет три фамилии, но связывает с ними печальную участь своей части света: "Риск великого исчезновения Европы перед лицом всемогущества Трампа, Си и Путина". "От саммита G7 до саммита НАТО, от соглашения об односторонних 15-процентных пошлинах от США до защиты Украины — ЕС пережил ряд унижений, которые опасны для будущего континента", — причитает газета.Довольно резко на все эти причитания отреагировала Сабина Вейянд, генеральный директор по торговле в Еврокомиссии — та самая, которая стояла с кислым лицом на коллективном фото после подписания унизительного для Европы торгового соглашения с Дональдом Трампом. Выступая на днях на форуме в австрийских Альпах, она заявила: "Порядок, при котором процветала Европа, отжил свое и не вернется. Ностальгия — это не стратегия".Французский эксперт Жереми Галлон заявляет сейчас, что риск политического исчезновения Европы "материализуется на наших глазах". "События этого лета — симптомы того, что будет множиться в ближайшие месяцы и годы: неуклонного упадка, состоящего из спазмов и моментов унижения для державы, которая постепенно становится вассалом и больше ничем не управляет", — заявляет француз. Не случайно после унижения, которому Трамп подверг лидеров Еврокомиссии в своем шотландском гольф-клубе, появляются сравнения нынешней Европы с Китаем XIX века, когда тот по итогам опиумных войн вынужден был подписывать кабальные унизительные договоры с западными державами.Но если говорить об этих аналогиях, то как раз поражает факт, что Китай два века назад вынужден был подчиниться диктату по итогам военного поражения, а современная Европа сама подобострастно расстилает красную дорожку перед тем, кого она считает "диктатором", выламывающим ей руки и навязывающим невыгодные торговые пошлины! Современные европейские карлики, зачастую не представляющие своего населения, в лучших традициях старых советских анекдотов сдают суверенитет Евросоюза "добровольно и с песнями", даже не понимая, что они говорят и делают!Взять, к примеру, ту же Каллас. Поскольку вслед за Драги многие европейские деятели кинулись в теоретизирование, сия эстонская дама тоже попыталась выступить с пронзительной речью на тему "Европа под угрозой — но мы не одиноки!". Правда, получилось очень уж потешно. Дело в том, что глава европейской дипломатии, перечисляя страны, с которыми она планирует преодолевать международную изоляцию, назвала Молдову, Македонию, Албанию. Наверняка европейцам стало легче.Самое смешное в "программной" речи Каллас — это то, что она начала ее с решительного заявления о том, что Европа не позволит без своего участия менять мировой порядок, а закончила тем, что он уже формируется без участия Европы. А в конце прозвучала вообще уж забавная фраза: "Теперь мы должны укреплять нашу геополитическую мощь и работать над тем, как мы можем объединиться, или изменить правила, чтобы мы могли принимать решения. В противном случае нас просто не будут воспринимать всерьез".И эти люди обвиняют нас в том, что мы якобы разрушаем "мир, основанный на правилах"! Как же их после этого воспринимать всерьез?! Что уж удивляться тому, что на фоне таких, как Каллас, даже Драги кажется ну прямо-таки Аристотелем!
