https://ria.ru/20250908/evraziya-2040379484.html

Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга

Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга - РИА Новости, 08.09.2025

Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга

Интеграционные процессы в Евразии должны не дублировать друг друга, а дополнять, еще несколько лет назад это предлагал российский лидер Владимир Путин, заявил... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:13:00+03:00

2025-09-08T11:13:00+03:00

2025-09-08T11:13:00+03:00

в мире

россия

евразия

сергей лавров

владимир путин

мгимо

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интеграционные процессы в Евразии должны не дублировать друг друга, а дополнять, еще несколько лет назад это предлагал российский лидер Владимир Путин, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО, напомнил, что президент РФ еще несколько лет назад предложил думать об объединении усилий, уже существующих на евразийском континенте интеграционных структур, таких как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, СНГ, АСЕАН. "Он (президент РФ - ред.) предложил их объединять в такую кооперативную сеть в контексте формирования того, что президент обозначил как большое евразийское партнерство. Чтобы интеграционные процессы в различных частях Евразии не дублировали друг друга, а взаимодополняли", - сказал министр.

https://ria.ru/20250528/putin-2019491712.html

россия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, евразия, сергей лавров, владимир путин, мгимо, евразийский экономический союз, снг