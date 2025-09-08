Рейтинг@Mail.ru
Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга - РИА Новости, 08.09.2025
11:13 08.09.2025
Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга
Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интеграционные процессы в Евразии должны не дублировать друг друга, а дополнять, еще несколько лет назад это предлагал российский лидер Владимир Путин, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО, напомнил, что президент РФ еще несколько лет назад предложил думать об объединении усилий, уже существующих на евразийском континенте интеграционных структур, таких как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, СНГ, АСЕАН. "Он (президент РФ - ред.) предложил их объединять в такую кооперативную сеть в контексте формирования того, что президент обозначил как большое евразийское партнерство. Чтобы интеграционные процессы в различных частях Евразии не дублировали друг друга, а взаимодополняли", - сказал министр.
Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интеграционные процессы в Евразии должны не дублировать друг друга, а дополнять, еще несколько лет назад это предлагал российский лидер Владимир Путин, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО, напомнил, что президент РФ еще несколько лет назад предложил думать об объединении усилий, уже существующих на евразийском континенте интеграционных структур, таких как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, СНГ, АСЕАН.
"Он (президент РФ - ред.) предложил их объединять в такую кооперативную сеть в контексте формирования того, что президент обозначил как большое евразийское партнерство. Чтобы интеграционные процессы в различных частях Евразии не дублировали друг друга, а взаимодополняли", - сказал министр.
