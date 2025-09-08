https://ria.ru/20250908/eu-2039923087.html

"Потери будут считать в миллионах". Европе озвучили страшный прогноз

"Потери будут считать в миллионах". Европе озвучили страшный прогноз - РИА Новости, 08.09.2025

"Потери будут считать в миллионах". Европе озвучили страшный прогноз

Если набирающие вес правые политики победят, Европу ждет демографическая и экономическая катастрофа, бьют тревогу западные СМИ. Основываясь на статистических... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T08:00:00+03:00

2025-09-08T08:00:00+03:00

2025-09-08T08:03:00+03:00

в мире

европа

франция

италия

евростат

мигранты

миграция

миграционная политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587545911_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68ef1376af6309b59d70bab629189fd0.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Если набирающие вес правые политики победят, Европу ждет демографическая и экономическая катастрофа, бьют тревогу западные СМИ. Основываясь на статистических прогнозах, они утверждают: альтернативы массовому привлечению мигрантов не существует. Так ли это — разбиралось РИА Новости.Сокращения и потрясенияCразу в трех крупнейших странах Европы самыми популярными партиями, согласно опросам, стали правые: "Национальное собрание" во Франции, "Альтернатива для Германии" и Reform UK в Великобритании. Это произошло впервые. По общему мнению аналитиков, к такому результату привело недовольство населения многолетней массовой миграцией.На этом фоне британская Guardian выпустила большую статью с интерактивной инфографикой и прочими наглядными материалами. Со ссылкой на прогнозы демографов ее авторы утверждают: "Усиление крайне правых может ускорить сокращение населения Европы и вызвать экономические потрясения".Согласно Евростату, к 2100-му жителей Евросоюза станет меньше — это неизбежно при любом сценарии. Однако при текущей миграционной политике (расчеты строились на данных за последние 20 лет) потери составят всего шесть процентов: сегодняшние 447 миллионов превратятся в 419.А вот если чаяния правых сбудутся и границы закроют, население к концу века уменьшится более чем на треть — до 295 миллионов. Италия и Испания с их низкой рождаемостью особенно пострадают: лишатся почти половины (до 28 и 24 миллионов соответственно). Остальные страны — от четверти до трети.Не все одинаково полезныПричем население не только сократится, но и состарится. Сейчас европейцев в возрасте 65 лет и старше 21 процент. В базовом сценарии Евростата к 2100-му показатель вырастет до 32 процентов, а при нулевой иммиграции — до 36. Значит, значительно усилится социальная нагрузка на трудоспособных — во многих странах это происходит уже сейчас, пишет Guardian.Миграция помогла бы если не совсем исправить ситуацию, то сделать ее менее драматичной, считает газета. И приводит пример: деревня Камини на юге Италии практически опустела — молодежь разъехалась за лучшей жизнью. Чтобы спасти деревню от вымирания, там разместили полсотни беженцев на постоянной основе и еще 118 — временно. "Символичным достижением программы стало недавнее открытие местной школы", — подчеркивается в публикации.Отметим, что Guardian игнорирует многие тезисы, с которыми выступают правые политики, и ничего не пишет, в частности, о предполагаемой связи миграции с повышением уровня преступности в европейских городах. Тем не менее одну из важнейших проблем в связи с приезжими издание затрагивает."Чтобы иммиграция была полезна, иммигрантам надо работать, а обычно занятость в этой страте довольно низкая, — признает Алан Мэннинг, профессор Лондонской школы экономики. — Если иммигрант не работает и нуждается в поддержке, в социальном обеспечении, это не улучшает ситуацию — наоборот, ухудшает ее".По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, польза от большого количества мигрантов для экономики — вопрос неоднозначный.Государство не справляется"Конечно, нельзя говорить, что все мигранты — это какие-нибудь лентяи, дармоеды, хулиганы. Многие успешно адаптировались, занимают высокие должности. Во Франции есть политики и даже министры некоренного происхождения. Но в целом тема остается крайне болезненной", — говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.Фундаментальная сложность заключается в цивилизационном различии. Во Франции и в некоторых других странах ключевая проблема — распространение радикального ислама, уточняет эксперт. Исламистские организации пропагандируют идеологию, чуждую французским республиканским ценностям — отделению религии от государства, равенству прав. А теперь, на фоне войны в Газе, все чаще устраивают антисемитские акции."Ситуацию усугубляют формирование иммигрантских гетто, рост преступности, наркоторговля, — продолжает Федоров. — Государство не справляется с выдворением нелегалов: отказники остаются в стране, а их депортация требует огромных финансовых затрат. По разным оценкам, во Франции сотни тысяч нелегалов — это создает питательную среду для этих острых социальных проблем".Три методаСоциологи полагают, что когда доля пришлого населения превышает пять процентов, возникают непреодолимые трудности с интеграцией, добавляет эксперт. И готового рецепта, как это исправить, ни у одной из европейских стран нет."Например, во Франции было несколько попыток влить мигрантов в общество, — рассказывает ученый. — Сначала попробовали ассимиляцию. Если русские, поляки, армяне, португальцы и итальянцы, которые в свое время массово сюда переезжали, стали полноценной частью общества (хотя и со своими особенностями), то с выходцами из мусульманских стран было сложнее: они ассимилироваться отказывались".В 1980-е появились программы интеграции — приезжие должны были стать частью общества, не растворяясь в нем. Однако и эти попытки заглохли: если первое поколение переселенцев еще как-то пыталось устраиваться на работу, то их дети и внуки в большинстве своем предпочитали не покидать привычный культурный пузырь, не получали образование, не строили карьеру. Результат — маргинализация и гетто, в которые боится заглядывать полиция.Третий способ — создание так называемого инклюзивного общества. Этой политики придерживались в 2010-х. По замыслу идеологов, разные этно-социальные группы существуют как бы параллельно, взаимно уважая друг друга и французское государство. Но и это не решило ни одной из проблем, констатирует Федоров.Правильная миграцияВ свою очередь, директор Центра изучения стабильности рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев отмечает, что данные Евростата, приведенные Guardian, подтверждаются другими исследованиями. То есть без переселенцев ни демографический, ни экономический баланс действительно невозможны. И позитивные примеры взаимодействия с мигрантами есть — правда, за пределами Европы."Миграция может быть эффективным инструментом экономического роста и компенсации низкой рождаемости — это доказали Канада, Австралия, Новая Зеландия. Продуманная миграционная политика, основанная на системе квот и образовательных программ, позволяет привлекать нужных специалистов и обеспечивать их интеграцию", — объясняет демограф.Правда, добавляет он, Австралия и Новая Зеландия, в отличие от Европы, не сталкивались с массовым наплывом нелегалов благодаря своей изолированности."Европа также знает образцы грамотного привлечения трудовых ресурсов. В частности, программа по переселению турецких гастарбайтеров, которые стали органичной частью немецкого общества и восполнили дефицит рабочих рук. Это была легальная процедура, предполагающая отбор специалистов под нужды экономики, языковую и профессиональную подготовку. К кризису же привела именно бесконтрольная, "дикая" миграция", — подчеркивает Коротаев.Таким образом, ключевой вопрос для ЕС, скорее всего, не в том, быть миграции или не быть, а в том, как ею управлять. От того, справятся ли политики, зависит не только экономическое будущее, но и социальная стабильность. Однако, похоже, все больше европейцев считают, что эта задача действующим элитам не по плечу.

https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html

европа

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, франция, италия, евростат, мигранты, миграция, миграционная политика, миграционный кризис