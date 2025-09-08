https://ria.ru/20250908/estoniya-2040505648.html

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

08.09.2025

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в понедельник временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы...

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в понедельник временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российским вертолетом. "Сегодня, 8 сентября, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии 7 сентября", - говорится в заявлении на сайте министерства. По данным эстонского МИД, российский вертолет якобы вошел в воздушное пространство страны и находился там четыре минуты. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

