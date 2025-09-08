https://ria.ru/20250908/erevan-2040418766.html

Вологодские компании представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять компаний из Вологодской области при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Центра поддержки экспорта Вологодской области с 5 по 7 сентября представили свою продукцию на 24-й международной специализированной выставке "Строй EXPO 2025" в Ереване, сообщает центр."Вологодские предприятия показали линейку строительных материалов из древесины, отличающихся высоким качеством и экологичностью. Армянский бизнес проявил к ним заметный интерес: за три дня выставки компании провели более 60 переговоров с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.Представительство РЭЦ в Армении оказало содействие компаниям в анализе конъюнктуры рынка, оценке конкурентной среды, а также организовало встречи с наиболее перспективными представителями армянского бизнеса в данном направлении. Особое внимание было уделено инструментам Группы РЭЦ по поддержке малого и среднего бизнеса, для которого участие в выставке стало возможностью укрепить позиции на рынке ЕАЭС.Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян отметил важность проведения предварительного анализа рынка регионов, на которые планируется вывод продукции, и подчеркнул, что рынок Армении демонстрирует высокий уровень спроса на российские товары. Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями двух стран, но и членством Армении в ЕАЭС, позволяющим существенно сократить издержки в процессе торговли, а также высоким качеством российских товаров, которое армянские потребители оценивают ежедневно.Представительство РЭЦ в Армении оказывает поддержку российским производителям на каждом этапе экспорта, в том числе консультирует, помогает найти партнеров и покупателей и оказывает содействие в продвижении продукции на рынок.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

