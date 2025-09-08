Рейтинг@Mail.ru
Вологодские компании представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване
13:25 08.09.2025
Вологодские компании представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване
Вологодские компании представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване - РИА Новости, 08.09.2025
Вологодские компании представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване
Пять компаний из Вологодской области при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Центра поддержки экспорта Вологодской области с 5 по 7... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:25:00+03:00
2025-09-08T13:25:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
армения
ереван
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять компаний из Вологодской области при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Центра поддержки экспорта Вологодской области с 5 по 7 сентября представили свою продукцию на 24-й международной специализированной выставке "Строй EXPO 2025" в Ереване, сообщает центр."Вологодские предприятия показали линейку строительных материалов из древесины, отличающихся высоким качеством и экологичностью. Армянский бизнес проявил к ним заметный интерес: за три дня выставки компании провели более 60 переговоров с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.Представительство РЭЦ в Армении оказало содействие компаниям в анализе конъюнктуры рынка, оценке конкурентной среды, а также организовало встречи с наиболее перспективными представителями армянского бизнеса в данном направлении. Особое внимание было уделено инструментам Группы РЭЦ по поддержке малого и среднего бизнеса, для которого участие в выставке стало возможностью укрепить позиции на рынке ЕАЭС.Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян отметил важность проведения предварительного анализа рынка регионов, на которые планируется вывод продукции, и подчеркнул, что рынок Армении демонстрирует высокий уровень спроса на российские товары. Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями двух стран, но и членством Армении в ЕАЭС, позволяющим существенно сократить издержки в процессе торговли, а также высоким качеством российских товаров, которое армянские потребители оценивают ежедневно.Представительство РЭЦ в Армении оказывает поддержку российским производителям на каждом этапе экспорта, в том числе консультирует, помогает найти партнеров и покупателей и оказывает содействие в продвижении продукции на рынок.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
армения
ереван
российский экспортный центр (рэц), армения, ереван, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Армения, Ереван, Экономика
Вологодские компании представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване

Пять Вологодских компаний представили продукцию на "Строй EXPO 2025" в Ереване

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять компаний из Вологодской области при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Центра поддержки экспорта Вологодской области с 5 по 7 сентября представили свою продукцию на 24-й международной специализированной выставке "Строй EXPO 2025" в Ереване, сообщает центр.
"Вологодские предприятия показали линейку строительных материалов из древесины, отличающихся высоким качеством и экологичностью. Армянский бизнес проявил к ним заметный интерес: за три дня выставки компании провели более 60 переговоров с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Представительство РЭЦ в Армении оказало содействие компаниям в анализе конъюнктуры рынка, оценке конкурентной среды, а также организовало встречи с наиболее перспективными представителями армянского бизнеса в данном направлении. Особое внимание было уделено инструментам Группы РЭЦ по поддержке малого и среднего бизнеса, для которого участие в выставке стало возможностью укрепить позиции на рынке ЕАЭС.
Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян отметил важность проведения предварительного анализа рынка регионов, на которые планируется вывод продукции, и подчеркнул, что рынок Армении демонстрирует высокий уровень спроса на российские товары. Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями двух стран, но и членством Армении в ЕАЭС, позволяющим существенно сократить издержки в процессе торговли, а также высоким качеством российских товаров, которое армянские потребители оценивают ежедневно.
Представительство РЭЦ в Армении оказывает поддержку российским производителям на каждом этапе экспорта, в том числе консультирует, помогает найти партнеров и покупателей и оказывает содействие в продвижении продукции на рынок.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ)АрменияЕреванЭкономика
 
 
