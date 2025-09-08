https://ria.ru/20250908/egipet-2040538616.html

Вершинин встретился с назначенным послом Египта в Москве

2025-09-08T20:19:00+03:00

россия

египет

москва

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с назначенным послом Египта Хамди Шаабаном, который вручил ему копии верительных грамот, сообщил МИД РФ. "Восьмого сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял назначенного посла Арабской Республики Египет в Москве Хамди Шаабана, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении на сайте МИД. Министерство добавило, что в ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Египтом. "Особое внимание уделено графику предстоящих совместных мероприятий. Кроме того, состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - заключил МИД.

2025

