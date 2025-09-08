Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта сообщил об уменьшении уровня доверия к СБ ООН - РИА Новости, 08.09.2025
15:47 08.09.2025 (обновлено: 15:58 08.09.2025)
Президент Египта сообщил об уменьшении уровня доверия к СБ ООН
египет
в мире
абдель фаттах ас-сиси
совет безопасности оон
брикс
КАИР, 8 сен – РИА Новости. Доверие к Совбезу ООН упало, этот орган не выполняет свою роль в разрешении споров, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на внеочередном онлайн-саммите БРИКС."Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ Совета", - сказал ас-Сиси.Лидер Египта добавил, что СБ ООН оказался неспособен выполнять свою роль в разрешении споров.
египет
египет, в мире, абдель фаттах ас-сиси, совет безопасности оон, брикс
Египет, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Совет Безопасности ООН, БРИКС
КАИР, 8 сен – РИА Новости. Доверие к Совбезу ООН упало, этот орган не выполняет свою роль в разрешении споров, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.
"Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ Совета", - сказал ас-Сиси.
Лидер Египта добавил, что СБ ООН оказался неспособен выполнять свою роль в разрешении споров.
