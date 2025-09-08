https://ria.ru/20250908/egipet-2040456816.html
Президент Египта сообщил об уменьшении уровня доверия к СБ ООН
КАИР, 8 сен – РИА Новости. Доверие к Совбезу ООН упало, этот орган не выполняет свою роль в разрешении споров, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на внеочередном онлайн-саммите БРИКС."Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ Совета", - сказал ас-Сиси.Лидер Египта добавил, что СБ ООН оказался неспособен выполнять свою роль в разрешении споров.
