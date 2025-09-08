https://ria.ru/20250908/dtp-2040421417.html
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами - РИА Новости, 08.09.2025
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств произошло на участке Юго-Восточной хорды в районе пересечения с улицей Шоссейная в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Юго-Восточной хорде в районе пересечения с улицей Шоссейная произошло столкновение трёх транспортных средств. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в направлении Волгоградского проспекта затруднено на 5 километров и осуществляется по одной полосе из трёх. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
