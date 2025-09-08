Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
13:36 08.09.2025 (обновлено: 13:43 08.09.2025)
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств произошло на участке Юго-Восточной хорды в районе пересечения с улицей Шоссейная в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Юго-Восточной хорде в районе пересечения с улицей Шоссейная произошло столкновение трёх транспортных средств. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в направлении Волгоградского проспекта затруднено на 5 километров и осуществляется по одной полосе из трёх. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами

На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись три транспортных средства

© Кадр видео из соцсетейПоследствия ДТП с участием трех транспортных средств произошло на участке Юго-Восточной хорды в районе пересечения с улицей Шоссейная в Москве
Последствия ДТП с участием трех транспортных средств произошло на участке Юго-Восточной хорды в районе пересечения с улицей Шоссейная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия ДТП с участием трех транспортных средств произошло на участке Юго-Восточной хорды в районе пересечения с улицей Шоссейная в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств произошло на участке Юго-Восточной хорды в районе пересечения с улицей Шоссейная в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Юго-Восточной хорде в районе пересечения с улицей Шоссейная произошло столкновение трёх транспортных средств. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в направлении Волгоградского проспекта затруднено на 5 километров и осуществляется по одной полосе из трёх. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МВД назвало регионы с самой высокой смертностью в ДТП
Вчера, 02:50
 
