02:50 08.09.2025
МВД назвало регионы с самой высокой смертностью в ДТП
МВД назвало регионы с самой высокой смертностью в ДТП
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Наибольшее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 2024 году зафиксировано в Краснодарском крае, в Московской и Ростовской областях, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным МВД, в 2024 году в Краснодарском крае зафиксировано 789 смертельных случая в авариях на дорогах, в Московской области – 649 погибших в ДТП, а в Москве – 346. В Ростовской области в ДТП погибли 500 человек. Кроме того, в прошлом году в Центральном федеральном округе зафиксировано более 3,3 тысячи погибших в ДТП, чуть меньше зафиксировано в Приволжье – 2,9 тысячи. На Урале зафиксировано более 1,1 тысячи погибших в авариях на дорогах. Также, как следует из материалов, в Северо-Западном федеральном округе в ДТП погибло более тысячи человек, как и в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего же в России в 2024 году зафиксировано свыше 14,4 тысячи погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Наибольшее число погибших в ДТП зафиксировали на Кубани и в Московской области

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Новокубанском районе Краснодарского края
ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края. Архивное фото
