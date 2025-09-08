https://ria.ru/20250908/dtp-2040333922.html

МВД назвало регионы с самой высокой смертностью в ДТП

МВД назвало регионы с самой высокой смертностью в ДТП - РИА Новости, 08.09.2025

МВД назвало регионы с самой высокой смертностью в ДТП

Наибольшее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 2024 году зафиксировано в Краснодарском крае, в Московской и Ростовской областях,... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T02:50:00+03:00

2025-09-08T02:50:00+03:00

2025-09-08T02:50:00+03:00

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

происшествия

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829579935_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_1c47634cf2e9870f43a44ba6c6a966ee.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Наибольшее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 2024 году зафиксировано в Краснодарском крае, в Московской и Ростовской областях, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным МВД, в 2024 году в Краснодарском крае зафиксировано 789 смертельных случая в авариях на дорогах, в Московской области – 649 погибших в ДТП, а в Москве – 346. В Ростовской области в ДТП погибли 500 человек. Кроме того, в прошлом году в Центральном федеральном округе зафиксировано более 3,3 тысячи погибших в ДТП, чуть меньше зафиксировано в Приволжье – 2,9 тысячи. На Урале зафиксировано более 1,1 тысячи погибших в авариях на дорогах. Также, как следует из материалов, в Северо-Западном федеральном округе в ДТП погибло более тысячи человек, как и в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего же в России в 2024 году зафиксировано свыше 14,4 тысячи погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

https://ria.ru/20250901/peshekhody-2038741069.html

https://ria.ru/20250811/dtp-2034484710.html

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, происшествия, ростовская область