Силы ПВО перехватили и уничтожили 13 дронов над Крымом и Черным морем

Силы ПВО перехватили и уничтожили 13 дронов над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 08.09.2025

Силы ПВО перехватили и уничтожили 13 дронов над Крымом и Черным морем

Дежурные средства российской ПВО сбили утром в понедельник 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в понедельник 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого сентября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

