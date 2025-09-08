https://ria.ru/20250908/dron-2040391775.html
Силы ПВО перехватили и уничтожили 13 дронов над Крымом и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили утром в понедельник 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в понедельник 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого сентября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
