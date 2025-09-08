Рейтинг@Mail.ru
В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь выпускников - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/doska-2040548815.html
В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь выпускников
В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь выпускников - РИА Новости, 08.09.2025
В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь выпускников
Церемония открытия мемориальной доски в память выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, состоялась в Первом... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:59:00+03:00
2025-09-08T21:59:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040548513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a65fb275dd22ae0066130add0773bd9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски в память выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, состоялась в Первом Московском кадетском корпусе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Выпускники Навигацкой школы Первого Московского кадетского корпуса Артём Базарнов, Иван Чикарев и Павел Яковлев отдали свои жизни ради свободы и независимости Родины. Все они были посмертно награждены орденами Мужества. Участниками церемонии стали свыше 500 воспитанников кадетского корпуса. Также в мероприятии приняли участие родители погибших кадет, которым была предоставлена честь открыть мемориальную доску. Все собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания, а кадеты исполнили гимн Российской Федерации и торжественным прохождением возложили цветы к мемориальной доске.
https://ria.ru/20250906/memorial-2040192145.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Открытие мемориальной доски в честь погибших выпускников-героев
Мемориальную доску в память кадет, погибших на СВО, открыли в кадетском корпусе в Москве, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-08T21:59
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040548513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_422c7bb1acb86d8372a471353cce7c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь выпускников

В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь погибших выпускников

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски в память выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, состоялась в Первом Московском кадетском корпусе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Выпускники Навигацкой школы Первого Московского кадетского корпуса Артём Базарнов, Иван Чикарев и Павел Яковлев отдали свои жизни ради свободы и независимости Родины. Все они были посмертно награждены орденами Мужества.
Участниками церемонии стали свыше 500 воспитанников кадетского корпуса. Также в мероприятии приняли участие родители погибших кадет, которым была предоставлена честь открыть мемориальную доску.
Все собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания, а кадеты исполнили гимн Российской Федерации и торжественным прохождением возложили цветы к мемориальной доске.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в церемонии закладки камня в основание памятника погибшим воинам Карачаево-Черкесской Республики - участникам СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Мемориал погибшим воинам-участникам СВО появится в Черкесске
6 сентября, 17:14
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала