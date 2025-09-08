https://ria.ru/20250908/doska-2040548815.html
В Первом Московском кадетском корпусе открыли доску в честь выпускников
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония открытия мемориальной доски в память выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, состоялась в Первом Московском кадетском корпусе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Выпускники Навигацкой школы Первого Московского кадетского корпуса Артём Базарнов, Иван Чикарев и Павел Яковлев отдали свои жизни ради свободы и независимости Родины. Все они были посмертно награждены орденами Мужества. Участниками церемонии стали свыше 500 воспитанников кадетского корпуса. Также в мероприятии приняли участие родители погибших кадет, которым была предоставлена честь открыть мемориальную доску. Все собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания, а кадеты исполнили гимн Российской Федерации и торжественным прохождением возложили цветы к мемориальной доске.
