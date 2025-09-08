https://ria.ru/20250908/donetsk-2040550894.html
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку - РИА Новости, 08.09.2025
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка,... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T22:32:00+03:00
2025-09-08T22:32:00+03:00
2025-09-08T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020306552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_df51a39f10305e95861f96f340710993.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow", - сообщили в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате удара ВСУ остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены. Предварительно, пострадавших нет. Со слов очевидцев, чудом смог выжить водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ.
https://ria.ru/20250908/lnr-2040545980.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020306552_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1755e31c9c30219e1f24858594599656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
ВСУ применили Storm Shadow при комбинированном ударе по Донецку