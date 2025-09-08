Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 08.09.2025 (обновлено: 23:25 08.09.2025)
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка,... РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow", - сообщили в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате удара ВСУ остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены. Предварительно, пострадавших нет. Со слов очевидцев, чудом смог выжить водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ.
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку

ВСУ применили Storm Shadow при комбинированном ударе по Донецку

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramФрагменты Storm Shadow
Фрагменты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Фрагменты Storm Shadow. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow", - сообщили в ведомстве.
Как передает корреспондент РИА Новости, в результате удара ВСУ остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены. Предварительно, пострадавших нет.
Со слов очевидцев, чудом смог выжить водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ.
Заголовок открываемого материала