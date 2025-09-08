https://ria.ru/20250908/donetsk-2040550894.html

Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку

Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку

ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Во время вечерней атаки ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка была применена британская ракета воздушного базирования Storm Shadow", - сообщили в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате удара ВСУ остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены. Предварительно, пострадавших нет. Со слов очевидцев, чудом смог выжить водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ.

