При атаке ВСУ по Куйбышевскому району Донецка погиб человек
Один человек ранен, и один человек погиб при атаке ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Один человек ранен, и один человек погиб при атаке ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "В результате атаки ВСУ по Куйбышевскому району в Донецке погиб один человек и один человек получил ранение", - рассказал собеседник агентства. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило РИА Новости, что боевики ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow вблизи школы №62 в Куйбышевском районе города Донецка.
