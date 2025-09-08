https://ria.ru/20250908/donetsk-2040538776.html

Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ

Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Последствия вражеского удара БПЛА по школе №62 в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин в Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии поврежденного здания. Ранее в понедельник Кулемзин сообщил, что город атаковали дроны. Корреспондент РИА Новости передавал, что более 10 взрывов прозвучали в Донецке.

