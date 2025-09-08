https://ria.ru/20250908/donetsk-2040538776.html
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ
Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:20:00+03:00
2025-09-08T20:20:00+03:00
2025-09-08T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040538463_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_7af21686ecf45f1f91a3ca855d661560.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Последствия вражеского удара БПЛА по школе №62 в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин в Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии поврежденного здания. Ранее в понедельник Кулемзин сообщил, что город атаковали дроны. Корреспондент РИА Новости передавал, что более 10 взрывов прозвучали в Донецке.
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html
донецк
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040538463_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69e78f01e539195f7470707d4fdab1e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ
Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения после атаки ВСУ