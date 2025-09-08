Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/donetsk-2040538776.html
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ
Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:20:00+03:00
2025-09-08T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040538463_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_7af21686ecf45f1f91a3ca855d661560.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Последствия вражеского удара БПЛА по школе №62 в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин в Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии поврежденного здания. Ранее в понедельник Кулемзин сообщил, что город атаковали дроны. Корреспондент РИА Новости передавал, что более 10 взрывов прозвучали в Донецке.
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html
донецк
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040538463_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69e78f01e539195f7470707d4fdab1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ

Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения после атаки ВСУ

© Алексей КулемZин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школу в Куйбышевском районе Донецка
Последствия атаки ВСУ на школу в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Алексей КулемZин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школу в Куйбышевском районе Донецка
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Последствия вражеского удара БПЛА по школе №62 в Куйбышевском районе", - написал Кулемзин в Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии поврежденного здания.
Ранее в понедельник Кулемзин сообщил, что город атаковали дроны. Корреспондент РИА Новости передавал, что более 10 взрывов прозвучали в Донецке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2025
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала