Над Донецком прогремели более десяти взрывов

Более 10 взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Более 10 взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. В период с 18.55 по 19.13 мск в небе над Донецком прозвучало более 10 взрывов.
