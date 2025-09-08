https://ria.ru/20250908/donetsk-2040352207.html

Власти ДНР рассказали об организации водоснабжения Донецка

Власти ДНР рассказали об организации водоснабжения Донецка

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Водоснабжение жителей Донецка происходит в две смены, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков. "На одну машину приходится по два-три водителя, и у нас ночная смена развозит воду по школам, детским садам и больницам, а дневные смены развоза – это развоз жителям. Итак, мы постараемся организовывать во всех городах Донецкой Республики", - заявил Чертков. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

