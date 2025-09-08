https://ria.ru/20250908/dolina-2040409851.html

Суд оставил за Долиной право собственности на ее квартиру

Суд оставил за Долиной право собственности на ее квартиру - РИА Новости, 08.09.2025

Суд оставил за Долиной право собственности на ее квартиру

Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщили... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:48:00+03:00

2025-09-08T12:48:00+03:00

2025-09-08T12:52:00+03:00

шоубиз

общество

москва

йошкар-ола

россия

лариса долина

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_6087bd1bb2169cc8c97febda8ce9c364.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде."Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде.Решение, принятое судом в закрытом режиме, подтвердили журналистам представители Лурье после заседания.В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной.В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении певицы было отказано.Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода.Представители сторон на протяжении рассмотрения исков в суде отказывались комментировать журналистам процесс, ссылавшись на подписку о неразглашении.Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.По данным МВД, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль прошлого года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.В настоящее время уголовное дело в отношении них поступило в один из московских судов, где будет рассмотрено по существу.

https://ria.ru/20250907/dolg-2040285572.html

https://ria.ru/20250907/kryzhovnikov--2040262597.html

https://ria.ru/20250907/batrutdinov--2040261350.html

москва

йошкар-ола

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, йошкар-ола, россия, лариса долина, московский городской суд