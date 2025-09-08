Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при атаках ВСУ повреждены 18 жилых домов и 14 объектов инфраструктуры
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 08.09.2025 (обновлено: 23:29 08.09.2025)
В ДНР при атаках ВСУ повреждены 18 жилых домов и 14 объектов инфраструктуры
Восемнадцать жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры повреждено в ходе атак ВСУ в ДНР в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин.
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Восемнадцать жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры повреждено в ходе атак ВСУ в ДНР в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки, также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его словам, со стороны ВСУ совершено 28 вооруженных атак, в ходе которых применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные беспилотники.
В ДНР при атаках ВСУ повреждены 18 жилых домов и 14 объектов инфраструктуры

Пушилин: ВСУ атаковали ДНР ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Восемнадцать жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры повреждено в ходе атак ВСУ в ДНР в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки, также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)", - написал Пушилин в Telegram-канале.
По его словам, со стороны ВСУ совершено 28 вооруженных атак, в ходе которых применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные беспилотники.
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР
