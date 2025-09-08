https://ria.ru/20250908/dnr-2040551713.html

Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР

Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР - РИА Новости, 08.09.2025

Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР

Во время массированной атаки ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 16 пострадали, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:42:00+03:00

2025-09-08T22:42:00+03:00

2025-09-08T23:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029853995_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_0762bd9ebc2a950e03a117f205f55af9.jpg

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Во время массированной атаки ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 16 пострадали, сообщили РИА Новости в оперативных службах."В результате массированной атаки БПЛА пострадали 16 человек, также погибли два человека", — сказал собеседник агентства.Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Большая часть из них получила травмы при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, во время сегодняшних атак повреждения получили 18 жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры в регионе. ВСУ совершили 28 вооруженных атак, в которых применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные беспилотники.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах, атакуют их с помощью дронов.

https://ria.ru/20250617/khinshteyn-2023411720.html

https://ria.ru/20250908/donetsk-2040550894.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, макеевка, вооруженные силы украины