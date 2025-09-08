https://ria.ru/20250908/dnr-2040551713.html
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Во время массированной атаки ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 16 пострадали, сообщили РИА Новости в оперативных службах."В результате массированной атаки БПЛА пострадали 16 человек, также погибли два человека", — сказал собеседник агентства.Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Большая часть из них получила травмы при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, во время сегодняшних атак повреждения получили 18 жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры в регионе. ВСУ совершили 28 вооруженных атак, в которых применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные беспилотники.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах, атакуют их с помощью дронов.
