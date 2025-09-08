Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 08.09.2025 (обновлено: 23:58 08.09.2025)
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР
Во время массированной атаки ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 16 пострадали, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Во время массированной атаки ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 16 пострадали, сообщили РИА Новости в оперативных службах.&quot;В результате массированной атаки БПЛА пострадали 16 человек, также погибли два человека&quot;, — сказал собеседник агентства.Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Большая часть из них получила травмы при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, во время сегодняшних атак повреждения получили 18 жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры в регионе. ВСУ совершили 28 вооруженных атак, в которых применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные беспилотники.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах, атакуют их с помощью дронов.
донецкая народная республика
донецк
макеевка
донецкая народная республика, донецк, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР

ВСУ ударили по Донецку и Макеевке, погибли два человека

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Во время массированной атаки ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 16 пострадали, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"В результате массированной атаки БПЛА пострадали 16 человек, также погибли два человека", — сказал собеседник агентства.

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
При атаке дрона ВСУ в Курской области погибла женщина
17 июня, 19:49
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Большая часть из них получила травмы при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, во время сегодняшних атак повреждения получили 18 жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры в регионе. ВСУ совершили 28 вооруженных атак, в которых применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные беспилотники.
Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах, атакуют их с помощью дронов.
Фрагменты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Украинские войска применили Storm Shadow при ударе по Донецку
Вчера, 22:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
