ДНР и ЛНР должны быть в составе России полностью, заявил Чертков
2025-09-08T06:52:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. ДНР и ЛНР полностью должны быть в составе РФ, оставить часть территории Киеву недопустимо, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Это недопустимо. Считаем, что территория Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, полностью должны быть под юрисдикцией Российской Федерации, и другие варианты неприемлемы. Это наша исконная земля, и любые переговоры, чтобы эта земля осталась сегодня у Киева, для нас неприемлемы", - сказал Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможно ли представить, что часть территории ДНР осталась бы под контролем Киева после переговоров. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
