ДНР и ЛНР должны быть в составе России полностью, заявил Чертков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 08.09.2025
ДНР и ЛНР должны быть в составе России полностью, заявил Чертков
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. ДНР и ЛНР полностью должны быть в составе РФ, оставить часть территории Киеву недопустимо, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Это недопустимо. Считаем, что территория Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, полностью должны быть под юрисдикцией Российской Федерации, и другие варианты неприемлемы. Это наша исконная земля, и любые переговоры, чтобы эта земля осталась сегодня у Киева, для нас неприемлемы", - сказал Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможно ли представить, что часть территории ДНР осталась бы под контролем Киева после переговоров. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ДНР и ЛНР должны быть в составе России полностью, заявил Чертков

Чертков заявил, что оставить часть территории ДНР или ЛНР Киеву недопустимо

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. ДНР и ЛНР полностью должны быть в составе РФ, оставить часть территории Киеву недопустимо, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ.
"Это недопустимо. Считаем, что территория Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, полностью должны быть под юрисдикцией Российской Федерации, и другие варианты неприемлемы. Это наша исконная земля, и любые переговоры, чтобы эта земля осталась сегодня у Киева, для нас неприемлемы", - сказал Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможно ли представить, что часть территории ДНР осталась бы под контролем Киева после переговоров.
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ВСУ в день теряют по несколько единиц тяжелой техники в ДНР
02:18
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
